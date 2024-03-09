妹子1穿搭不露卻誘人！他讚「最強發明」　網點頭：恥力要夠

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瑜伽褲不露卻吸睛！他讚「當代最強發明」　網點頭：恥力要夠

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

現在越來越多女生喜歡穿瑜伽褲，但其貼身設計可明顯看到下半身線條，經常引起討論。一名網友就說，近年來經常看到路上有妹子把瑜伽褲當作外褲出門，雖然不裸露，卻能吸引異性目光，不禁直呼「瑜伽褲是不是當代最強發明？」許多人看到後十分認同，但也說「穿出門恥力要夠！」

原PO在PTT發文表示，90年代最性感的設計可能是丁字褲，之後的小可愛、牛仔短褲也各領風騷，不過如果是現在應該是瑜伽褲外穿，因為即使完全不裸露，也能達到吸引異性的效果，他忍不住好奇，「瑜伽褲外穿是不是當代最厲害的發明？」

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文章曝光後，網友紛紛表示「確實，超越比基尼了！」「很讚啊，男人最愛」、「恥力要很夠」、「敢這樣穿的絕大多數都有練」、「都沒露，卻引人遐想」、「我原本只在照片上看過，所以覺得還好，直到某次在加油站看到前車騎士穿瑜伽褲還彎腰，啊嘶」、「好看，真的好看，神之發明」、「有提臀的效果」。

▲▼瑜伽褲,內搭褲,球鞋,運動鞋,new balance,踩腳褲,穿搭。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者曾筠淇攝）

但也有人認為把瑜伽褲很看人穿，「大象腿或扁臀，只會暴露放大缺點」、「適合有練過的穿，沒練的只會往強度低的地方擠出一團肉，整體看上去醜」、「只適合有平坦小腹的女生穿」、「身材不好的穿真的很可怕啊」、「好看，但僅限身材好的，如果身材不好瑜伽褲是放大缺點的褲子」，還有人說「瑜伽褲本來就穿在外面，何來外穿之說」。

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