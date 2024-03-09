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大陸 大陸焦點 特派現場

開BMW闖紅燈加速撞斑馬線學生　陸女駕駛瞎扯遭腦控

記者黃翊婷／綜合報導

中國湖南省長沙市8日發生一起交通事故，41歲殷姓女子上午7時許駕駛BMW行經當地一所小學附近，竟闖紅燈加速撞向斑馬線上的學生們，導致2名學生被撞傷，被逮之後還坐在車上耍賴，聲稱自己是遭人「腦控」。

陸女開車衝撞學生。（圖／翻攝自YouTube、X）

▲事發過程全被現場其他駕駛的行車記錄器拍下。（圖／翻攝自YouTube、X，下同。）

根據《網易》報導，殷女8日上午7時50分左右開車行經當地一所小學附近，其他駕駛遵守號誌停等紅燈，她卻闖紅燈直接撞向斑馬線上正在過馬路的學生們，導致2名學生當場被撞倒在地，嚇壞現場所有人；受傷學生隨即被送往醫院治療，目前並無生命危險。

陸女開車衝撞學生。（圖／翻攝自YouTube、X）

▲殷女耍賴聲稱遭腦控。

而肇事的殷女當場被逮，面對警方詢問為何開車撞人，她竟坐在車上裝傻耍賴，還聲稱「我被別人腦控了」。事後有網友聲稱殷女的丈夫是高官，她因為丈夫出軌情緒崩潰，才會開車撞人，但長沙警方並未證實這個說法，詳細的事故原因仍在調查當中。

相關影片在網路上傳開，掀起中國網友討論，大多數網友都認為，不論殷女有什麼樣的苦衷，都不應該拿別人的生命出氣，更何況受害對象還是學生，「是不是都只敢對更弱的下手」、「根本故意殺人」、「找錯對象了吧」、「這回進去了，徹底給老公自由了，有本事妳撞老公和小三啊，撞孩子幹嘛」。

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