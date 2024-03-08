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社會 社會焦點 保障人權

貼《華爾街之狼》劇照自勉！非法券商削5892萬　傳產女強人也被騙

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，有非法券商以話術方式吸引投資客，讓投資客低單價購買未上市股票，且告知購買的股票會像已上市的其他同類型個股一樣飆升，讓許多被害人投入大量金錢購買，光9個被害人就被騙5892萬元，其中1名傳產業女老闆就被騙走3500萬元，有嫌犯因仰慕華爾街之狼，還在桌上貼上劇照自我勉勵。

警方調查，從2020年開始，42歲的安姓男子在北市八德路3段一處商辦大樓成立地下券商，透過「盤商」向公司行號私下買股，並且轉由業務員聯繫被害人，可以在未上市股票還沒上市之前早買起來投資，且還告知「一定會飆漲」。

▲▼警方從地下券商查扣股票以及相關證物，並將安姓男子等17嫌送辦。（圖／記者邱中岳攝）

▲地下券商非法交易未上市股票，警方當場查扣股票以及相關證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

安姓男子招攬業務人員，以電話方式聯繫被害人，佯裝是合法券商，以「未上市股票」方式向被害人招攬生意，並且還拿出同類型有「飆升」的個股做比較等話術，讓被害人相信一定會在上市後大漲。

▲▼地下券商非法交易未上市股票，業務員桌上還張貼《華爾街之狼》劇照（左上）自勉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲地下券商非法交易未上市股票，業務員桌上還張貼《華爾街之狼》劇照（右上，紅圈處）自勉。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方目前接獲9名被害人報案，初步估計被害金額達5892多萬元，其中1名經營傳統產業的女富商，就被騙走3500萬元，警方也在3月初陸續逮捕安姓嫌犯等17人，訊後依照詐欺、證券交易法以及洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

▲▼警方從地下券商查扣股票以及相關證物，並將安姓男子等17嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方從地下券商查扣股票以及相關證物，並將安姓男子等17嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場查扣現金49萬元，金飾29件、勞力士名錶、手機35支、客戶名單、實體股票等證物，另外還有上市櫃個股飆升、背景等話術資料，讓業務員可以套用到出售同類型未上市股票進而說服被害人投資。

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