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社會 社會焦點 保障人權

嘉義三合院深夜大火！濃煙狂竄延燒200平方公尺　幸無人傷亡

▲▼嘉義民雄鄉福權村有一處三合院起火燃燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義民雄鄉福權村有一處三合院起火燃燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義2日發生一起住宅火警！深夜於民雄鄉福權村有一處三合院起火燃燒，現場濃煙密布，經消防人員到場緊急滅火，於凌晨20分撲滅，幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步調查。

嘉義縣消防局2日晚間11時07分獲報，於民雄鄉福權村附近發生住宅火警，立即派遣人車前往，人車抵達回報現場為一樓層三合院起火燃燒，為鋼筋混凝土建築物，燃燒面積約200平方公尺，無人員受傷受困，火勢於0時20分撲滅。

▲▼嘉義民雄鄉福權村有一處三合院起火燃燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義民雄鄉福權村有一處三合院起火燃燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義民雄鄉福權村有一處三合院起火燃燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

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