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咖啡、霜淇淋全下殺！　超商「3大夯品第2件10元」只有3天

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商限時3天3大夯品第2件10元吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸又來了！有超商即日起於全門市祭出限時3天「3大人氣夯品第2件10元」優惠，包括特大杯拿鐵、霜淇淋等通通有，且咖啡不限冰熱、霜淇淋不限口味，把握機會開吃一波。

▲▼全家最新靜岡抹茶霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲目前霜淇淋最新口味為靜岡抹茶霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

全家即日起至3月10日於全門市祭出「3大夯品同品項第2件10元」優惠，優惠品項包括「Let’s Café特大杯經典拿鐵（不限冰熱）」、「大杯蜜露珂娜膠原拿鐵（不限冰熱）」，還有「Fami!ce霜淇淋第2支10元」，放假就趕快衝吃。

霜淇淋目前最新口味為「靜岡抹茶霜淇淋」，選用100%靜岡抹茶製成，每一口都能吃到微苦茶香、甜度低，除了抹茶口味，這次更在雙口味機台搭配「濃黑巧克力」，打造抹茶與巧克力罪惡結合，一次滿足抹茶控、巧克力控。

▲▼7-11霜淇淋門市將在3月6日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11推出連珍芋香牛奶霜淇淋。（圖／業者提供）

另，7-11近日也推出全新「連珍芋香牛奶霜淇淋」，選用大甲旬味食材檳榔芋結合基隆在地百年老店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出口感厚實、香氣濃郁的芋香牛奶霜淇淋，每一口都能吃到超濃芋頭香，且為慶祝新品上市，即日起至3月10日只要憑icash2.0或icash PAY支付即可享「第2支半價」優惠。

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