助台商合規經營　上海市台協將舉辦系列法律講座

記者趙禕/上海報導

上海市台灣同胞投資企業協會2024年第一次理事會3月7日在上海召開，今年是上海市台協成立30週年，協會將舉辦一系列活動增進上海台商彼此的交流互動，也將為在滬台商舉行一系列講座，為台商們解讀大陸最新的法律法規，讓台商們都能合法合規的順利開展經營活動。

▲上海市台灣同胞投資企業協會2024年第一次理事會3月7日下午在上海舉行。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協成立於1994年，由在上海投資的台灣企業組成，為在上海的台灣企業、台胞和台灣青年提供各項幫助與服務，並獲得大陸民政部授予「全國先進民間組織」、上海市民政局授予「上海市先進民間組織」、大陸中國社會組織規範化評估評定為4A級社團組織等榮譽稱號；同時也是大陸國台辦授牌的大陸首個「海峽兩岸青年就業創業示範點」。目前有超過2000家企業及個人會員，成立以來一直提供會員企業轉型升級輔導、台灣青年實習就業、政策法規講座、會員交流聯誼、急難解困、愛心公益等；不但積極參與上海花博會等大型活動、舉辦兩岸台企產品展銷會、徵才博覽會、「一帶一路」投資考察、「心系兩岸關懷感恩」之旅等活動，還長期支持幫扶貧困地區，更屢屢在兩岸發生重大災難事件的時候率先捐款捐物，奉獻愛心賑濟受災民眾。

▲▼2023年上海市台灣同胞投資企業協會為在滬台商們安排了多場考察活動。（圖／記者趙禕攝）

市台協2024年第一次理事會還通過由上海市台辦經濟處副處長馬駿出任新一任協會秘書長，將負責市台協的各項會務工作。

▲上海市台協新任秘書長馬駿。（圖／記者趙禕攝）

由於大陸今年七月將實施新的公司法，裡面不但有很多新的規定，並且也適用於包括台資企業在內的外資企業；新為了讓上海的台商迅速掌握新法、適應更加法治化的營商環境， 上海市台協副會長兼律師專業委員會主委蔡世明表示，市台協律師專業委員會將舉辦一系列講座，為台商們解讀大陸最新的法律法規，讓台商們都能合法合規的順利開展經營活動。

▲上海市台協副會長兼律師專業委員會主委蔡世明。（圖／記者趙禕攝）