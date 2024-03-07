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泰式小吃店「HI-LO」賭博吵翻天　鄰居受不了報警...13人被逮

▲▼ 周姓女子在泰式小吃店內經營賭場，鄰居嫌吵報警，警方一舉破獲賭場 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 周姓女子在泰式小吃店內經營賭場，鄰居嫌吵報警，警方一舉破獲賭場 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北八里區一名48歲周姓女子在中山路上經營泰式小吃店，近來招來台籍大媽與泰籍移工等人在店內大玩「HI-LO」骰子賭博（Hi-Lo是莊家以三顆骰子搖骰盅供賭客下注，讓賭客下注點數大小），由於現場過於喧鬧，附近鄰居受不了報警，警方獲報派員查看，見到2名台籍女性及11名移工聚賭，立刻查扣賭資、賭具證物，警訊後依法究辦。

據了解，泰國籍周姓女子取得台灣身分證後，在新北市八里區中山路二段經營一家泰式小吃店，近來找來泰籍移工好友一同到於店後方場地大玩「HI-LO」骰子聚賭，然而每每聚賭時，總是喧鬧不已，附近鄰居不堪其擾，報警處理。

▲▼ 周姓女子在泰式小吃店內經營賭場，鄰居嫌吵報警，警方一舉破獲賭場 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 周姓女子在泰式小吃店內經營賭場，鄰居嫌吵報警，警方一舉破獲賭場 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲賭客在店後方聚賭 。（圖／記者戴上容翻攝）

本月3日下午2時許，蘆洲警方獲報派員前往查察，在小吃店後方有一名台籍49歲郭女與11名泰國籍移工正在聚賭，警方喝令通通不準動，查扣賭資3萬1970元、賭具等證物，一併帶回偵巡。

周女向警方坦承，她提供場所供人聚賭，其他賭客郭姓女子及11名泰籍移工則坦承聚賭，警訊後依賭博罪嫌移送周女法辦，另12名賭客依社會秩序維護法裁處。

▼ 賭客被移送法辦 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 周姓女子在泰式小吃店內經營賭場，鄰居嫌吵報警，警方一舉破獲賭場 。（圖／記者戴上容翻攝）

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