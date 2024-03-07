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四條通毒嫌逆向逃逸險翻車　南警機敏上前制服逮捕

▲市警保安大隊霹靂小組陳姓特警2人，追逐現逾檢註銷自小客車，雙方追逐至中正路與康樂街口，對方不慎撞上路邊柵欄差點翻車，警方機警上前緝獲「四條通」黃姓通緝犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲市警保安大隊霹靂小組陳姓特警2人，追逐現逾檢註銷自小客車，雙方追逐至中正路與康樂街口，對方不慎撞上路邊柵欄差點翻車，警方機警上前緝獲「四條通」黃姓通緝犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警保安大隊霹靂小組陳姓特警2人，6日凌晨5時左右，巡經永康區發現一輛車牌逾檢註銷之自小客車，經鳴笛示警駕駛人靠邊停車受檢，該車竟拒檢加速逃逸，陳員2人尾追，雙方追逐至中正路與康樂街口，疑因不清楚路況該車不慎撞上路邊柵欄差點翻車，警方見勢機警迅速上前控制駕駛人，查出56歲駕駛人黃嫌是「四條通」通緝犯。

▲市警保安大隊霹靂小組陳姓特警2人，追逐現逾檢註銷自小客車，雙方追逐至中正路與康樂街口，對方不慎撞上路邊柵欄差點翻車，警方機警上前緝獲「四條通」黃姓通緝犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說，陳員2人立刻開啟警示燈及警報器一路在後尾隨並持續廣播令其停車，惟該車仍不聽制止持續逃逸，逃逸過程中，該車不僅在市區小巷內飆至時速將近90公里，還隨意變換車道、鑽車縫，更誇張的是，竟然在台南市狹窄的中西區圓環逆向繞行，嚴重危害用路人安全，在逃逸將近8公里後，終在中正路與康樂街口疑因不清楚路況、操作不慎撞上路邊柵欄、差點翻車，警方見勢機警迅速上前控制嫌疑人。

經警方瞭解發現，駕駛人56歲黃嫌並非車主本人，且該嫌分別遭台南地檢、高雄地檢、橋頭地院等3處發布侵佔、廢棄物清理法、洗錢防制條例、交通過失傷害4案通緝，檢測也發現其尿液呈現二級毒品陽性反應，警方調查後，除4條通緝部分移送原通緝機關外，再以毒品初篩結果及危險駕駛行為依涉嫌毒品危害防制條例、公共危險罪併移送台南地檢署偵辦。

▲市警保安大隊霹靂小組陳姓特警2人，追逐現逾檢註銷自小客車，雙方追逐至中正路與康樂街口，對方不慎撞上路邊柵欄差點翻車，警方機警上前緝獲「四條通」黃姓通緝犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警保大大隊長蔡宗昌表示，陳員2人迅速逮捕歹徒又能及時保護用路人安全，展現霹靂小組特勤人員的高效率和果斷行動。並表示黃嫌不僅已多次通緝在案，還在台南市區各種小巷、圓環危險駕駛，顯示其嚴重缺乏法治觀念，更影響民眾生命、財產安全甚鉅，保大將持續秉持市警局局長廖宗山「打擊犯罪絕不手軟」的精神，嚴正執法打擊犯罪，保護市民的生命財產安全。

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