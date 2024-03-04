屏東刺青店縱火夫妻雙亡！19歲嫌遭起訴　家屬悲憤求判死

▲屏東刺青店去年10月遭人縱火，造成老闆夫妻雙亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣屏東市民享路一間刺青店2023年10月29日遭到19歲的許姓男子潑灑汽油縱火，導致黃姓老闆夫妻雙亡。許嫌在遭屏檢羈押4個月後，依殺人、縱火罪嫌起訴，全案移審屏東地院。死者黃男父親表示，想到兒子與媳婦慘死，心中無比悲痛，希望法官能判許嫌死刑，還給死者、家屬一個公道。

警方調查，死者黃姓夫妻在民享路經營刺青店，平時為人和善；案發前約2周，許嫌曾前往刺青店消費，因不滿被黃姓老闆要求排隊，而連日賴在店內影響生意，黃男隱忍多日，最終仍將許嫌驅趕離開；怎料許嫌為此心生怨懟，於案發當天凌晨4時許前往刺青店潑灑汽油並縱火，警消獲報到場時已經全面燃燒，經全力搶救後，老闆妻子陳女仍當場身亡，而黃姓老闆則是傷勢嚴重，雖經送醫搶救後一度恢復心跳，但苦撐8天後仍宣告不治，夫妻雙亡令家屬悲慟不已。

黃父悲訴，兒子才結婚短短3年，剛買了房子、車子，大好的前程正要開始，怎料竟被一場大火給毀了，每每想到兒子、媳婦慘死，心中就悲痛萬分，即便過了數月仍然無法平復，且案發後許嫌及其家人都未道歉，還與律師商討如何減刑，2條人命因為他就這樣沒了，希望法官能判其死刑，讓他付出應有的代價，還死者與家屬一個公道。

許嫌在遭羈押4個月後，屏檢偵結，並依殺人、縱火罪嫌將其起訴，目前全案移請屏東地院審理。

▼許嫌遭依殺人、縱火罪起訴。（圖／記者陳崑福翻攝）