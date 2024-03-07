台南天坑吞車！皇龍還有2開挖中建案　工務局：將派員到場勘驗

▲台南天坑，工務局長說明。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南市西門路與五妃街口6日傍晚5時許疑因施工造成路基淘空塌陷，導致一輛小貨車掉入坑洞內，周圍居民人心惶惶。對此，台南市工務局緊急成立危機小組到場處理，後續也針對皇龍建設在台南市內的5個建案進行調查，其中有2個建案正在開挖當中，工務局後續將委由技師公會到場勘驗，確保安全無虞才准許施工。

工務局長陳世仁表示，昨下午接獲通報後，立即成立危機處理小組到場，發現為一個長約15公尺、寬4公尺、深2公尺的坑洞，主要是因廠商在施工連續壁時，所造成的問題，進而導致小貨車掉落坑洞，而廠商要將小貨車吊起時，也因地基傾陷，造成吊車也下陷。

▲皇龍建設副總出面致歉。（圖／記者林東良翻攝）

工務局後續持續在場處理，直到今凌晨2點半左右，將現場路面清洗完畢，另外也針對周為民眾房屋進行勘驗調查，也確認房屋均在傾斜的安全條件之內，民眾尚無須擔心。

此外，工務局表示，目前皇龍建設在台南市內共有5個建案，其中2建案已即將完工，另2建案正在開挖中，其餘1個建案仍在申請基地勘驗，後續工務局將針對2個正在開挖的建案委由技師公會到場勘驗，確認安全無虞後才准許施工，而此部分也將在周六之前完成。

對此，皇龍建設副總今出面表示，目前5個建案均已停工，後續將會依照相關單位要求的方式進行處理，皇龍建設會全力配合。