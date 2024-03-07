課堂起衝突！老師突拔槍射學生　身上還「藏81發子彈」如軍火庫

▲警方從老師身上搜出大量槍械，包含第2支手槍、10把匕首和81發子彈。（圖／翻攝自孟加拉Daily Star）



記者張方瑀／綜合報導

孟加拉一名醫學院的講師與學生發生爭執，一怒之下竟直接掏出一把手槍打向學生膝蓋，而事發後2天校方才在學生的抗議之下將其停職。該名老師被拘捕後，警方更在他身上搜出大量槍械，包含第2支手槍、10把匕首和81發子彈。

根據BBC報導，涉案講師夏立夫（Raihan Sharif）任職於孟加拉西北部西拉傑甘吉（Sirajgani）某間醫學院，他4日下午在口試時，與23歲的學生托瑪爾（Arafat Amin Tomal）發生衝突。夏立夫竟直接掏出一把槍指著托瑪爾，接著朝他的膝蓋開槍。

▲涉案講師夏立夫（Raihan Sharif）已遭警方逮捕。（圖／翻攝自孟加拉Daily Star）



當地媒體指出，事件發生時班上共有45名學生目擊，他們立刻衝上前幫忙，並將夏立夫反鎖在一間房間內後隨即報警。不過，校方起初竟無任何作為，直到事發2天後學生不滿發起抗議活動，才決定將夏立夫停職。

警方在聲明中指出，所幸子彈發射後先擊中托瑪爾口袋裡的手機，他目前情況穩定，未有生命危險。後來警方在夏立夫攜帶至學校的包包中，搜出第2支手槍、2把長刀、10把匕首和81發子彈。

這樣的事件在孟加拉十分罕見，因為該國的槍枝受到嚴格管制，目前夏立夫面臨兩項指控，警方也已成立特別小組進行調查。

校方指出，夏立夫確實時常威脅要殺害與其意見相左的人，但從未有人做出反抗，他先前也曾持槍威脅另一名同事；校長更聲稱，由於夏立夫與「有影響力」的人有關係，所以先前無法對他採取任何行動。