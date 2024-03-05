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看「特教生毆師」胡庭碩哭了　籲反思1事：我們選擇會不同？

▲教室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

北市某高中一名男特教生在課堂上，對老師吐口水、拳打腳踢，畫面曝光後掀起討論。對此罹患「脊髓性肌肉萎縮症」（俗稱漸凍症）的身障者胡庭碩表示，看完影片後，除了責怪教育外，其實我們也可以好好思考如何和特教生相處，因為他們終將成為社會的一份子，若對方是自己親人，我們是否會有不同看法？

胡庭碩在臉書表示，從影片中可以明顯發現那名同學是有特殊需求的學生，且校內已經開過相關會議，不過老師似乎質疑此事，他也列出影片中可以確定的7件事，如下：

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1. 台上的數學老師質疑他的特殊學習需求（據傳學生已表示他情緒壓力大，需要自己一人安靜坐在位置上畫畫），表示要看到會議紀錄他才願意承認自己處置不當。
2. 在第一時間，應該被信任，有受過特殊教育課程學分的公立學校老師，選擇升高現場衝突，而不是其他的調適方式。
3. 同學摔東西，表示自己真的要爆炸了
4. 同學堅持希望老師道歉
5. 同學出手揍老師，摔門，大吼，吐老師口水
6. 一直到同學出手打人，班上才有一位同學出來拉住已經無法控制自己的同學，其他時間同學們都旁觀，並且有一個人認為可以把這些事情拍到網路上
7. 班上有同學出聲邀請：「老師，他情緒已經很緊繃，老師您能後退嗎？」但老師諷刺地看著同學：「我後面就是蒸飯箱了」

但也有無法確認的事，如下：

1. 數學老師與同學曾發生了什麼事，讓老師堅持覺得同學影響他上課
2. 該名數學老師是否有按時數完成他的特殊教育學分研習
3. 老師是否會堅持提告，讓同學進青少年法庭
4. 那個同學平常在班上的狀態，他是否已經承受了哪些事情？
5. 該高中的資源教室，曾經對該班的同學在融合教育上的宣導做過哪些努力？
6. 無論是已經控制不住的同學，或是站著準備被打的老師的家人，看到這支影片，會有什麼樣的心情？

分析完影片內容，胡庭碩表示，他看完影片後忍不住思考，我們除了評論教育，其實也可以理解融合教育就是現在的政策，且的確有很多特殊需求的學生，而這些人終將長大，成為社會中的一份子，「我們會希望怎麼樣跟這些人相處，或是我們希望早一點物理排除掉這些人？如果這些人是我、我們身邊的親人，我們做的選擇會不會有所不同？」更透露看到影片的當下忍不住落淚，同時勸大家不要再轉發相關影片。

針對此事，校長今（5）日接受《ETtoday新聞雲》採訪，坦承疏失，未事先告知代課老師班上有特殊狀況學生，校內會進行全面檢討，日後請假代課交接會更詳細，事發後該名老師都正常上下班，學生和家長也多次表達道歉意願，校方願意提供溝通平台，待雙方情緒緩和後，安排學生和家長正式向老師道歉。而特教生預計最快一周內復學，但會先進到資源班上課，再評估何時回到原班上課。

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