　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「八月堂」夫妻撕破臉！前夫違反協議　女董求償2500萬結果曝

▲八月堂招牌蜂巢可頌。。（圖／記者黃士原攝）

▲八月堂招牌蜂巢可頌。（資料照／記者黃士原攝）

記者郭玗潔／台北報導

連鎖名店「八月堂」號稱製作「殿堂級可頌」，董事長劉佳雯不滿前夫吳企鎧在離婚後開設「八月本舖」，販售與「八月堂」相同的產品，又未將「八月堂」在統一時代百貨等收款帳戶和貨款交還給她，讓她損失千萬貨款等行為，提告控訴吳企鎧違反雙方簽署的協議書，求償懲罰性違約金2500萬元。台北地院審理，判吳企鎧違反協議書4條規定，要賠5百萬元。可上訴。

劉佳雯表示，她出資成立創達公司，以製作及銷售可頌為業，並於2017年創立「八月堂」品牌，她是創達公司負責人及「八月堂」的商標權人。然而創達公司因前夫吳企鎧涉及諸多違法情事，因此於2019年3月11日免除吳企鎧總經理職務，雙方也在同日簽訂協議書。

劉佳雯指控，她另出資成立創盛公司，將她公公登記為負責人，然而吳企鎧卻在簽協議書後同月22日假藉創盛公司和公公名義，向台灣各大百貨公司發函宣稱「吳企鎧創立之八月堂品牌」、「劉佳雯僅為創達公司借名登記關係下之掛名董事長」，讓八月堂的合作對象誤以為吳企鎧才是八月堂品牌的有權經營者。

此外，吳企鎧還擅自以創盛公司名義在台茂購物中心開設「八月堂」快閃店，並以創盛公司名義在台中中友百貨、台北101購物中心開設「八月本舖」，販售與「八月堂」相同產品，都違反協議書「不得使用八月堂所有相關品牌以從事任何營業行為」約定。

劉佳雯指出，吳企鎧不依約交付相關文件和物品，也不配合清點創達公司的機器和設備，甚至刪除她在雙方共有儲存商業機密的雲端權限，並將創達公司裡負責採購、財務系統的同事電腦資料刪除，還刪除企業資源規劃系統，也不交付公司門禁保全及監視器系統之權限密碼，都違反協議書約定。

不只如此，吳企鎧任職內以創盛公司名義與其他公司簽署「八月堂」相關合約，並逕自收取貨款，在簽署協議書後，也沒依約將「八月堂」相關合約，回復為以創達公司名義簽署，或將創盛公司的董事長、出資股東變更登記給她，也未將「八月堂」在統一時代百貨及台北101購物中心的相關收款帳戶和貨款交還給她，讓她至少損失貨款1034萬，也導致她喪失統一時代百貨經營「八月堂」門市的契約權利，要向吳企鎧求償懲罰性違約金共2500萬元。

吳企鎧則表示，劉佳雯假藉談離婚要他到公司談判，他一到場發現現場有10幾名黑衣人，他遭脅迫簽下劉佳雯擬好的爭議協議書，退出創達公司及八月堂可頌事業經營權，而協議書上已明定違約金500萬元，且無任何得「累計」約定，故損害賠償金額應以500萬元為上限。

法官審理認為，簽協議書時雙方律師皆在場討論、協商，吳企鎧並無舉出遭脅迫簽約的證據，而吳簽下協議書，卻未履行其中4條約定，應賠償懲罰性違約金500萬元。可上訴。

ET快訊
快訊／北市府淪毒品交易所　女科員販毒「全被拍」
「八月堂」夫妻撕破臉！　女董求償2500萬
新北高中妹遭騙　拍20分鐘自慰片
快訊／全票通過！　蔡其昌連任中職會長
瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！　竟0副作用
掛號費多少才合理？　網一票力挺「至少這金額」
臉書、IG大當機！三大駭客集團「出面自首」：是我們害的
獨／CEO酒駕開特斯拉「害死員工」　當庭交付400萬求1事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

對女下屬舔胸竟喊：再5分鐘就好　士院前庭長蔡明宏再爆3性騷

釣蝦場喊「這餐我請」！苗縣議員黃聲全涉賄　判當選無效確定

「八月堂」夫妻撕破臉！前夫違反協議　女董求償2500萬結果曝

哭哭！50萬重機台74線被追撞車尾爛毀　聯結車駕駛這下賠慘了

噁男被分手竟耍賤招！騙高中妹拍20分鐘自慰片　法官重判5年6月

舉手也沒用！台中馬自達硬闖斑馬線　路人驚險跳開閃躲

按摩妹PO文辱上尉男友「快槍俠」判無罪　法院：描述個人感受

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

對女下屬舔胸竟喊：再5分鐘就好　士院前庭長蔡明宏再爆3性騷

釣蝦場喊「這餐我請」！苗縣議員黃聲全涉賄　判當選無效確定

「八月堂」夫妻撕破臉！前夫違反協議　女董求償2500萬結果曝

哭哭！50萬重機台74線被追撞車尾爛毀　聯結車駕駛這下賠慘了

噁男被分手竟耍賤招！騙高中妹拍20分鐘自慰片　法官重判5年6月

舉手也沒用！台中馬自達硬闖斑馬線　路人驚險跳開閃躲

按摩妹PO文辱上尉男友「快槍俠」判無罪　法院：描述個人感受

快訊／女科員市府門口販毒　蔣萬安怒了「絕不護短」：即刻移送懲戒

基隆市府新設「兒少處」　謝國樑親自說明業務分配

黃復興副主委嗆朱立倫下台　國民黨滅火：從沒把支持者當塑膠

最好下樓有超商、小吃！他不解台人「執著住市區」：台女居多

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

雲林土庫商師長「追分」為教育而跑　統測高三生：全力以赴！

柯文哲拋N+1引黨內炸鍋　民眾黨喊「非定案」：但不可能只守住N

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

統促黨成員打修杰楷　2月前「衣服沒換」毆記者

錢櫃毆打修杰楷　統促黨男道歉了

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

藝人周思潔趴地骨折　台中市府回應了

最新傷勢曝！王柏傑慘被打破頭　臉上長長血痕

醫院組長露鳥騷擾　女助理隱忍崩潰

更多熱門

相關新聞

超罪惡「黑松露可頌」開吃了！

超罪惡「黑松露可頌」開吃了！

松露控快衝！為迎接農曆新年，有著殿堂級可頌封號的「八月堂」特意打造超狂新品「黑松露可頌」，選用義大利黑松露結合酥鬆可頌，大口咬下炸出濃濃香氣，滿足爆表，加碼還吃得到在韓國掀起一波「可頌鍋巴」旋風的「扁扁可頌」，即日起於全門市上市。

3款草莓可頌冬天限定開吃了！

3款草莓可頌冬天限定開吃了！

繽紛系「聖誕節限定可頌」來了！

繽紛系「聖誕節限定可頌」來了！

八月堂爆裝潢糾紛！業者2點聲明喊冤

八月堂爆裝潢糾紛！業者2點聲明喊冤

韓國超萌艾絲樂小兔蛋糕、周邊快看

韓國超萌艾絲樂小兔蛋糕、周邊快看

關鍵字：

八月堂殿堂級可頌

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面