「八月堂」夫妻撕破臉！前夫違反協議　女董求償2500萬結果曝

▲八月堂招牌蜂巢可頌。（資料照／記者黃士原攝）

記者郭玗潔／台北報導

連鎖名店「八月堂」號稱製作「殿堂級可頌」，董事長劉佳雯不滿前夫吳企鎧在離婚後開設「八月本舖」，販售與「八月堂」相同的產品，又未將「八月堂」在統一時代百貨等收款帳戶和貨款交還給她，讓她損失千萬貨款等行為，提告控訴吳企鎧違反雙方簽署的協議書，求償懲罰性違約金2500萬元。台北地院審理，判吳企鎧違反協議書4條規定，要賠5百萬元。可上訴。

劉佳雯表示，她出資成立創達公司，以製作及銷售可頌為業，並於2017年創立「八月堂」品牌，她是創達公司負責人及「八月堂」的商標權人。然而創達公司因前夫吳企鎧涉及諸多違法情事，因此於2019年3月11日免除吳企鎧總經理職務，雙方也在同日簽訂協議書。

劉佳雯指控，她另出資成立創盛公司，將她公公登記為負責人，然而吳企鎧卻在簽協議書後同月22日假藉創盛公司和公公名義，向台灣各大百貨公司發函宣稱「吳企鎧創立之八月堂品牌」、「劉佳雯僅為創達公司借名登記關係下之掛名董事長」，讓八月堂的合作對象誤以為吳企鎧才是八月堂品牌的有權經營者。

此外，吳企鎧還擅自以創盛公司名義在台茂購物中心開設「八月堂」快閃店，並以創盛公司名義在台中中友百貨、台北101購物中心開設「八月本舖」，販售與「八月堂」相同產品，都違反協議書「不得使用八月堂所有相關品牌以從事任何營業行為」約定。

劉佳雯指出，吳企鎧不依約交付相關文件和物品，也不配合清點創達公司的機器和設備，甚至刪除她在雙方共有儲存商業機密的雲端權限，並將創達公司裡負責採購、財務系統的同事電腦資料刪除，還刪除企業資源規劃系統，也不交付公司門禁保全及監視器系統之權限密碼，都違反協議書約定。

不只如此，吳企鎧任職內以創盛公司名義與其他公司簽署「八月堂」相關合約，並逕自收取貨款，在簽署協議書後，也沒依約將「八月堂」相關合約，回復為以創達公司名義簽署，或將創盛公司的董事長、出資股東變更登記給她，也未將「八月堂」在統一時代百貨及台北101購物中心的相關收款帳戶和貨款交還給她，讓她至少損失貨款1034萬，也導致她喪失統一時代百貨經營「八月堂」門市的契約權利，要向吳企鎧求償懲罰性違約金共2500萬元。

吳企鎧則表示，劉佳雯假藉談離婚要他到公司談判，他一到場發現現場有10幾名黑衣人，他遭脅迫簽下劉佳雯擬好的爭議協議書，退出創達公司及八月堂可頌事業經營權，而協議書上已明定違約金500萬元，且無任何得「累計」約定，故損害賠償金額應以500萬元為上限。

法官審理認為，簽協議書時雙方律師皆在場討論、協商，吳企鎧並無舉出遭脅迫簽約的證據，而吳簽下協議書，卻未履行其中4條約定，應賠償懲罰性違約金500萬元。可上訴。