快訊／香港旭暉集團在台吸金百億！2子公司12高階幹部獲交保

▲兆富董事長曾奎銘因澳豐吸金案多次遭約談，母集團的其他2家公司致富與太碁也爆吸金百億。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

香港旭暉金融集團旗下的致富、太碁2家台灣公司涉嫌違法販售境外理財商品，在台吸金上百億元，近日有近百名投資人報案。台北地檢署昨(5日)指揮調查局兵分18路，搜索並約談致富、太碁公司經營幹部共12人到案，全案經漏夜偵訊，檢方訊後依加重詐欺等罪，命致富總經理黃天貴等12人以30至300萬元交保。

澳豐集團2023年突然宣布倒閉，而在台違法銷售澳豐AA基金的兆富公司遭檢舉，涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》，兆富公司董事長曾奎銘遭起訴判刑，又繼續吸金數十億，全案檢方仍在偵辦當中。

不過，檢調清查後發現，其實兆富公司隸屬於香港旭暉金融集團旗下，集團中還有另兩家分公司別為致富國際投資顧問有限公司，以及太碁資產管理顧問有限公司，而這兩間公司從2013年起，未經許可在台銷售Topworth和PT等多種增值型理財帳戶。

集團成員以穩健投資、AI交易等噱頭，宣稱保證期滿回本，年化報酬率可達7%到12%，投資人等到拿不回本金時，才發現受騙，累計到目前已有近百人報案，報案金額約9000萬美元(近台幣28億元)，檢調清查相關匯兌金流，估算整體受騙金額已上百億元。

檢察官認為全案涉及《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投顧法》非法銷售境外基金等罪，指揮調查局台北市調處展開搜索，預計約談致富公司總經理黃天貴、資深副總蕭淑華、協理蔣彥豪，以及太碁公司執行副總甘嬿琪等幹部。至於旭暉集團負責台灣通路的劉姓男子，以及致富公司陳姓負責人，太碁公司宋姓負責人因不在台灣，尚未到案。

案經檢方漏夜偵訊，訊後依加重詐欺等罪，命黃天貴300萬元交保，金額最高；另外蕭淑華100萬元交保、蔣彥豪150萬元交保，太碁公司甘嬿琪100萬交保，其餘幹部則以30萬至60萬元不等交保。