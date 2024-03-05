「姊姊」跟「姐姐」用法差在哪？真實差異驚呆29萬人

▲中文在世界上是相當難學的語言，文字的寫法難倒許多人。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

中文對於外國人而言十分難懂，光是文字的寫法就已令人傷透腦筋。益智節目《全民星攻略》出了一道題，詢問「姐姐」跟「姊姊」的用法，沒想到問題意外在網路上爆紅，掀起大量討論，也因此吸引29萬人觀看。

《全民星攻略》近期播出的集數當中，詢問在場的藝人「根據教育部辭典的解釋，如果要稱一般沒有血緣關係、比自己年長的女性，用哪個字比較正確」，並且給出了2個選項，分別是「姊姊」及「姐姐」。

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題目出現以後，作答的藝人目瞪口呆，選擇了「姊姊」的選項，最後被判答錯。主持人蔡尚樺則解釋，「姊姊」是用在有親屬關係的女性身上，例如「家姊」、「親姊姊」，「姐姐」則是對女性的通稱，例如稱呼外面的長輩、同事，則需要使用「姐」這個字。

▲▼粉專經營者表示，影片觸及超過29萬人，可見許多人都不知道這兩個詞的用法。（圖／翻攝臉書／我牛粉我驕傲）



臉書粉專「我牛粉我驕傲」分享這段影片，沒想到意外爆紅，片段超過23萬人觀看，觸及人數也超過了29萬人，讓粉專經營者笑稱「目前有29萬人現在才知道」。

▲▼姊姊跟姐姐的釋義並不相同。（圖／翻攝教育部重編國語辭典修訂本）



事實上，根據教育部重編國語辭典修訂本的資料，「姊姊」的注音為「ㄗˇ˙ㄗ」，語音則是「ㄐㄧㄝˇ˙ㄐㄧㄝ」，釋義是對親戚當中，年長於自己的同輩女性的稱呼，也可作「姐姐」。

至於「姐姐」的釋義則較多，可以用來稱呼親戚中年長於自己的同輩女性，也能當成一般年長於自己的女子尊稱。