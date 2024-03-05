王育敏接國民黨嘉義縣黨部主委　在野整合並經營長者與青年

▲嘉義縣黨部新任主任委員王育敏立委(圖右)接任，並由黨主席朱立倫(圖左)手上接下派任書 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨嘉義縣黨部5日舉行新任主委布達典禮暨新春團拜，由國民黨立委王育敏正式接任嘉義縣黨部主委。王育敏強調，國民黨在嘉義的經營不預設黨派，歡迎所有理念相同的在野夥伴加入，唯有串聯所有小蝦米的力量才能對大鯨魚產生制衡效果。

▲王育敏立委接任嘉義縣黨部新任主任委員 。（圖／記者翁伊森攝）

王育敏指出，民進黨在嘉義縣長期執政二十年，占盡地方優勢及資源，而國民黨在人力及物力卻相當緊縮。王育敏表示，前年自己在嘉義選舉時看到很多國民黨可以做的事情，也看到很多充滿熱忱的青年以及支持者，重點是如何凝聚這些力量。自己接下黨部主委一職後，會將有限資源集中做最有效率的利用：首先盤點國民黨在嘉義縣的各級組織、場所並加以活化。同時國民黨在嘉義縣也有人員年齡老化的問題，因此培育新血、廣納各界優秀人才也是重中之重。

▲王育敏立委接任嘉義縣黨部新任主任委員，期冀帶國民黨在嘉義縣再起 。（圖／記者翁伊森攝）

此外，王育敏也認為嘉義縣是人口老化嚴重的縣市，因此國民黨在嘉義的地方經營上應該著重兩個端點：長者與青年。未來她希望讓嘉義縣黨部多投入公益活動、關懷弱勢長者，透過行動讓國民黨的能量滲入鄉間。在青年的部分，可藉由座談以及人文活動增加與嘉義地區大專院校學生的互動性；另外，舉辦親子活動也是一個吸引已成家的青年族群的管道，為嘉義縣增添活力。