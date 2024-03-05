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台灣最強科系！「醫學電資組」錄取率僅11%　當醫生or工程師任你選

▲▼ 。（圖／）

▲陽明交大電機和「醫學電資組」組成的參訪團，今年寒假拜訪台中榮總，兩天一夜學習之旅，學生收穫滿滿。 （圖／台中榮總提供）

生活中心／綜合報導

陽明交大電機系去年首度招生「醫學電資組」，畢業生兼具醫學與電機專業。因未來出路更多元，吸引許多數理科目優異學生搶報名，去年的錄取率11%，比醫學系的17%還要低，雖然是第一年的新科系，就已經擠入二類組前十名熱門科系。系主任透露，今年系上更著重於結合最夯的人工智慧知識，使學生不僅掌握醫學與電機工程的基本理論，更能夠在智慧醫療領域中大放異彩。

電機系主任劉建男教授表示，智慧醫療是未來的趨勢，結合先進AI算法、精密的晶片設計以及系統整合的專業技術，能創造出更廣泛的應用場景。這些創新不僅限於醫院中龐大設備，更包括各種穿戴式輔助裝置以及植入體內的智慧晶片，它們將為患者提供前所未有的便捷性。但想實現這些跨時代的創新，就必須要有兼顧醫學與電機工程的跨領域專業人才。

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▲▼ 。（圖／）

▲學生參訪台中榮總，見證許多科技輔助醫生工作的場景，更能實際了解醫療場域遇到的狀況及需求。 （圖／台中榮總提供）

至於四年前陽明交大醫學系首創的醫學系「醫師工程師組」也是醫學系跟電機系的合作。劉建男表示，目前大三的這一屆學生，九成以上決定留在交大校區多讀一年，以取得醫學系與電機系(或資工系)的雙學位，為自己的未來加值。

陽明交通大學電機系首屆醫學電資組的呂宗益，分享了他的選擇經歷。他表示因父親也是電機系的學生，激發了他對電機領域的興趣。但因他對醫學和生物學也相當著迷。選擇第三類組的他，到高三時，仍在成為工程師和醫師之間猶豫不決。這時，陽明交大電機系的「醫學電資組」就成為了他的夢幻首選、第一志願，因為該課程允許他同時學習這兩個領域的知識。通過醫學電資組的學習，他有機會在電機領域的基礎上，進一步探索生物醫學領域，結合科技與醫學的知識，培養成為跨領域的人才。

目前是大一學生的他，與醫學系「醫師工程師組」的十位同學共同上課。在今年寒假，透過系上安排，一起參訪了台中榮總，親眼見到許多科技輔助醫生工作的場景，讓原本冷冰冰的醫院，展現濃厚的科技氛圍感。更重要的是，親眼見證透過科技與醫療的結合，能讓病人得到更好的治療與照護，這讓他更加堅定未來的方向，能成為一名電子醫療工程師，投身於AI智慧醫療等相關產業。

而同是醫學電資組的北一女畢業生彭明若，身為大一新鮮人的她，對未來非常有想法，她說「正如NVIDIA黃仁勳所言，未來是生命科學的時代。而我自己的興趣在理工科系，加上高齡化社會的來臨，考量AI結合醫療較具未來發展及潛力，所以當看到『醫學電資組』時，就知道這是我最好的選擇。」

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▲中榮運用科技儀器增加檢驗效率，照片中儀器是微型轉盤，自動運輸並分析檢體，利用機器全自動化，降低分類誤差。學生大開眼界，認真聆聽解說。（圖／台中榮總提供）

她也看好AI醫療趨勢，將會是最有潛力的應用：「醫療本著對生命的尊重，向來是偏向保守穩健的。雖然AI在醫療上的發展，會稍慢於一般生活中的應用。然而，當AI發展到更成熟的時候，就會很快的被應用在醫療上，成為醫生不可或缺的好幫手。」

電機系主任劉建男教授表示，安排學生寒假前往台中榮總參觀，是為了讓同學實際了解醫療場域遇到的狀況及需求，盼引發大家學習的興趣，同學都覺得印象深刻，有很大的收穫。

去年陽明交大電機甲組是二類組的熱門科系第二名，電機系乙組和醫學電資組，也都同樣擠入前十名，佔了熱門科系三個名次，另外，醫學系的「醫師工程師組」也是醫學院裡面討論度相當高的熱門組別。

劉建男也看好「醫學電資組」今年會有更多人才加入。更歡迎對醫學及電機領域都有興趣，又還沒下定決心的學生，「醫學電資組」將會是最棒最好的選擇！

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