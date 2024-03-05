吃「澱粉+澱粉」幸福感飆升？一票人狂點頭　營養師：因快樂荷爾蒙

▲薯餅是不少人難以抗拒的美食 。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

「薯餅」在台灣是相當熱門的美食，不少民眾的早餐都會點上一份「薯餅蛋堡」或是「薯餅蛋餅」開啟一天的活力。對此，有網友就發現，像超商薯餅蛋堡這種「澱粉+澱粉」的組合，吃完後都會有莫名的開心感，也更有心情去工作，讓他不禁好奇「澱粉+澱粉到底有什麼魔力？」意外釣出專業網友解答「真的有差」。

一名網友近日在Dcard發文分享，他早上去小7時發現一款薯餅蛋堡，原本對於對於這種「澱粉+澱粉」的組合不抱任何期待，但好奇買來嘗試後意外覺得好吃，甚至有一種莫名的開心感，好像更有心情去工作，讓他不禁好奇「澱粉+澱粉到底有什麼魔力？」

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▲原PO好奇，為何吃完澱粉+澱粉組合的食物會有莫名開心感？（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上引發不少網友共鳴，紛紛表示「原來不是只有我覺得吃澱粉覺得快樂」、「吃完澱粉加澱粉真的會心情好，不是錯覺，心情不好的時候我都會這樣」、「應該是跟吃蛋糕一樣吧？吃完也會有幸福感」、「澱粉真的會讓人開心，很難戒」、「這樣吃有點罪惡，但真的很讚」。

其中，也有專業網友解釋，「吃完很多澱粉真的是會比較開心！因為澱粉被口水分解之後產生葡萄糖使血糖上升，身體就會分泌胰島素來消化血糖，但同時胰島素也是合成血清素的重要成分，血清素合成會使我們大腦產生幸福感，這大概就是吃完薯餅蛋堡之後會讓你開心的魔法了」、「胰島素會讓合成血清素的原料（色胺酸）進入腦內，促使血清素的合成，然後血清素是合成褪黑激素的重要原料。所以吃完澱粉會快樂+想睡」。

事實上，聯安診所營養師林宜槿過去就曾指出，胰島素除了負責降低血糖外，它也是進入腦部合成血清素的重要關鍵，而血清素又被稱為「快樂荷爾蒙」，會讓人放鬆、降低壓力、睡眠品質變好，因此適當的澱粉是必須的，民眾若擔心攝取過多澱粉會變胖，可以選擇低升糖指數（低 GI）的澱粉類食物。