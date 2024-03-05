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八德派出所暨八德交通大隊新建辦公廳舍開工　114年底完工

▲八德派出所暨八德交通大隊新建辦公廳舍開工

▲八德派出所暨八德交通大隊新建辦公廳舍開工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市政府警察局八德分局八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程」、4日舉行開工動土典禮。市長張善政於典禮中指出，近年因施工工料及人力費用漲幅大，許多建設受限於預算不足，雖難以如期開工，但市政不可中斷，桃園的重要建設更是不可拖延！

在市府團隊共同的努力之下，許多工程克服困難近期陸續動工，包括今日動土的八德派出所暨八德交通分隊新建工程，另龍潭社福館、平鎮南勢綜合行政大樓也已於上周開工。

張善政表示，過去八德派出所與八德交通分隊共用老舊的派出所建物辦公，不僅員警的辦公環境擁擠，前往洽公的市民朋友也感到不便，本次新建辦公廳舍預計明（114）年底完工啟用，將提供八德派出所與八德交通警察大隊的警察同仁們更舒適的工作環境，同時也能讓民眾擁有更好的洽公服務品質。

▲八德派出所暨八德交通大隊新建辦公廳舍開工

張善政提到，八德區發展快速、居住人口也持續增加，因應快速發展下所衍生的各種需求，市府積極升級八德區各項公共設施，今（113）年已陸續啟用八德三號社會住宅暨圖書分館及八德轉運站，市府各局處會以提升市民生活品質為重，未來持續推動各項符合地方發展所需之市政建設。

八德警分局表示，八德派出所建物起造於民國75年間，位於「八德擴大重劃區」，轄內共12個里，人口數超過5萬7千人，鄰近三元宮、區公所、興仁花園夜市、桃園捷運綠線G01、G02站，目前人口與相關建設均快速發展，規劃將原址興建為地下1層、地上3層，總樓地板面積約1,150坪，符合綠建築、智慧建築規範之八德派出所與八德交通分隊聯合辦公大樓，未來將可容納100人執行勤務及辦公所需。

本案工程總經費2億4,070萬元，於112年10 月31日順利發包，今舉行開工動土典禮，預計於明年底完工。包括市議員朱珍瑤、楊朝偉、市府警察局長吳坤旭、八德警分局長王鉉仁、交通警察大隊長鄭文銘、八德區長蔡豊展、八德警友辦事處主任劉元順、義刑大隊長吳裕松、民防大隊長高世嘉、守望相助大隊副大隊長趙水泉、義交大隊副大隊長呂宗奇、八德警友站長池郁鳴、八德區農會主任秘書邱振芳等均一同出席。

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