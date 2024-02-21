過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

▲過完一個年，許多人的健身飲控目標都有所改變！（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

過年前，大家的健身飲控目標可能都是為了擁有結實小腹，但過完年後，所有人的目標可能退而求其次，只求吃得圓滾滾的肚子先消下來一點就好！國外網站《Bright Side》列出10種建議可以少吃的品項，雖然有些是飲控人相當倚賴的食物，但在特殊的時刻仍是建議斟酌用量！

豆類

豆類營養豐富，但也富含碳水化合物，因此雖然飲控人、健身人都會透過豆類來獲取大量蛋白質，但如果想讓腰圍小一點，還是建議斟酌用量。

優格

一杯全脂優格含有近130～150卡路里，即使是一杯低脂優格，因為添加了糖，熱量也不見得會比全脂優格低，如果近期想要快速回到過年前的肚子，那麽優格就必須先從每日飲食清單剔除。

碳酸飲料

一罐 340克的小罐可樂即含有120 卡路里，就別提大罐可樂喝下去會對身體帶來怎樣的負擔了！年節歡聚圍爐的時候，充滿刺激氣泡感的碳酸飲料或許適合助興，但回到正常生活後，就要適時對汽水可樂斷捨離了。

白麵粉和小麥粉

研究顯示，以加工白麵粉製成的麵、麵包，是導致肥胖的主要原因之一，且加工過的白麵粉營養成分與纖維微乎其微，一杯麵粉（約227克）即含有 455 卡路里，建議以全麥麵粉做為替代方案。

糖

糖對於心情擁有絕對療癒的效果，但對肚子來說就不是這麼一回事了！同時攝取過多的糖，也是現今人們肥胖與罹患糖尿病的主要原因，過年期間已經吃了許多含糖點心了，回歸到正常生活後，務必要控制自己每天的攝糖量。

美乃滋

美乃滋的道理與糖一樣，雖然能為食物增添豐富的層次與唰嘴的調味，但美乃滋不只含糖，更含有相當高程度的油脂，而它的唯一去處就是成為囤積在腹部與下半身的脂肪。

速食

大多數的速食都會經過油炸這道手續，因此不知不覺就會把飽和脂肪、糖、鹽全吃下肚，當然是過年放縱後絕對要避開的邪惡食物！

馬鈴薯

馬鈴薯營養豐富、味道鮮美，但熱量也是不容小覷。帶皮馬鈴薯100克的熱量即有80大卡，如果製成薯條、薯餅或薯泥，可想而知熱量會有多高。年後想健身飲控，建議以水煮或蒸烤的馬鈴薯為主，而且也要注意適量食用。

果乾

果乾含水量較少，而且在製作過程中往往會添加大量的糖，與新鮮水果相比，自然多出許多熱量，而且營養成份幾乎不復存在。

能量棒

雖然廣告都會告訴大家能量棒是運動中多重要的補給品，但別忘了能量棒為了要補充運動時需要的體力，通常也含有不少卡路里，如果不希望在健身房付出的努力全化為泡影，就要謹守食用時間以及挑選天然食材等原則，而且絕對不能將它取代正餐。