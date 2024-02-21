　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

▲▼過年,脂肪,開工,小腹,囤積,熱量。（圖／pixabay）

▲過完一個年，許多人的健身飲控目標都有所改變！（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

過年前，大家的健身飲控目標可能都是為了擁有結實小腹，但過完年後，所有人的目標可能退而求其次，只求吃得圓滾滾的肚子先消下來一點就好！國外網站《Bright Side》列出10種建議可以少吃的品項，雖然有些是飲控人相當倚賴的食物，但在特殊的時刻仍是建議斟酌用量！

豆類
豆類營養豐富，但也富含碳水化合物，因此雖然飲控人、健身人都會透過豆類來獲取大量蛋白質，但如果想讓腰圍小一點，還是建議斟酌用量。

▲▼過年,脂肪,開工,小腹,囤積,熱量。（圖／pixabay）

優格
一杯全脂優格含有近130～150卡路里，即使是一杯低脂優格，因為添加了糖，熱量也不見得會比全脂優格低，如果近期想要快速回到過年前的肚子，那麽優格就必須先從每日飲食清單剔除。

碳酸飲料
一罐 340克的小罐可樂即含有120 卡路里，就別提大罐可樂喝下去會對身體帶來怎樣的負擔了！年節歡聚圍爐的時候，充滿刺激氣泡感的碳酸飲料或許適合助興，但回到正常生活後，就要適時對汽水可樂斷捨離了。

白麵粉和小麥粉
研究顯示，以加工白麵粉製成的麵、麵包，是導致肥胖的主要原因之一，且加工過的白麵粉營養成分與纖維微乎其微，一杯麵粉（約227克）即含有 455 卡路里，建議以全麥麵粉做為替代方案。

▲▼過年,脂肪,開工,小腹,囤積,熱量。（圖／pixabay）


糖對於心情擁有絕對療癒的效果，但對肚子來說就不是這麼一回事了！同時攝取過多的糖，也是現今人們肥胖與罹患糖尿病的主要原因，過年期間已經吃了許多含糖點心了，回歸到正常生活後，務必要控制自己每天的攝糖量。

美乃滋
美乃滋的道理與糖一樣，雖然能為食物增添豐富的層次與唰嘴的調味，但美乃滋不只含糖，更含有相當高程度的油脂，而它的唯一去處就是成為囤積在腹部與下半身的脂肪。

▲▼過年,脂肪,開工,小腹,囤積,熱量。（圖／pixabay）

速食
大多數的速食都會經過油炸這道手續，因此不知不覺就會把飽和脂肪、糖、鹽全吃下肚，當然是過年放縱後絕對要避開的邪惡食物！

馬鈴薯
馬鈴薯營養豐富、味道鮮美，但熱量也是不容小覷。帶皮馬鈴薯100克的熱量即有80大卡，如果製成薯條、薯餅或薯泥，可想而知熱量會有多高。年後想健身飲控，建議以水煮或蒸烤的馬鈴薯為主，而且也要注意適量食用。

果乾
果乾含水量較少，而且在製作過程中往往會添加大量的糖，與新鮮水果相比，自然多出許多熱量，而且營養成份幾乎不復存在。

▲▼過年,脂肪,開工,小腹,囤積,熱量。（圖／pixabay）

能量棒
雖然廣告都會告訴大家能量棒是運動中多重要的補給品，但別忘了能量棒為了要補充運動時需要的體力，通常也含有不少卡路里，如果不希望在健身房付出的努力全化為泡影，就要謹守食用時間以及挑選天然食材等原則，而且絕對不能將它取代正餐。

ET快訊
家放1300萬要娶媳　回娘家過年被偷光
快訊／宜蘭嚴重車禍！「11車」撞成一團
快訊／高雄玉竹商圈房失火　濃煙沖出布滿街頭
變態書記官　偷拍21女子私密畫面
快訊／大火10死百人傷　明揚董事長、總經理辭職
大降溫來了！「全台探1字頭」時間曝
信用卡買外幣還剩7天！　兆豐銀：3／1起暫停
藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

憑直覺選色！迎來你的2024意外轉捩點

面試掌握「5招提問技巧」　不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

造孽！宜蘭武荖坑溪驚現「2000多隻斑龜」　疑遭野放大量死亡

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

接送親友注意！桃機航站北路恢復全線通車「二航廈送接機、自駕」改動路線一次get

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

面試掌握「5招提問技巧」　不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

造孽！宜蘭武荖坑溪驚現「2000多隻斑龜」　疑遭野放大量死亡

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

接送親友注意！桃機航站北路恢復全線通車「二航廈送接機、自駕」改動路線一次get

孩子行程被排滿「樂在其中不是真的」　專家示警：青春期會大叛逆

「補習班兄妹」父親為大稻埕布商　起家厝改建億級豪宅

淡出穩交14年…黃立行「被拍女友視角照」罕放閃！49歲現況曝光

壞壞有益身體健康！中醫師曝頻率：至少4天1次

快訊／宜蘭嚴重車禍！「10小車+拖板車」撞成一團　零件噴飛16人傷

《海洋迴旋：鯤之旅》日本偶戲導演沢則行嘔心瀝血之作　25日踩演登場

《跟我老公結婚》寶兒外貌、演技惹非議！　導演親解選角原因

國小兄妹日睡6小時惹議！阿Ben開嗆虎媽：孩子出生不是來完成你的夢想

快訊／高雄玉竹商圈平房失火　濃煙沖出布滿街頭

金馬奇幻影展開跑！柯恩兄弟7強片　《血迷宮》40週年重登大銀幕

新加坡「2024必去新景點」快看！水上漂浮樂園、粉紅沙灘超夢幻

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

即／黃色小鴨出事了！強風一吹臉變形

國小兄妹文挨轟！學霸妹妹「1舉動」網喊不對勁

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

4生肖要發了！　財運如天降大雨

滑手機意外發現「男友副業」錯愕！網卻支持男友

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

速食沒200吃不飽！釣出內行揭高CP值點法

快訊／緊鄰火場聞到異味！東南科大宣布：教職員上午11點提前下班

快訊／花蓮47年老校熄燈　大漢技術學院8月停招停辦

小兄妹「6.5小時有睡飽」！補習班曝2人日常表現：哥哥已比媽媽高

更多熱門

相關新聞

減重又控三高！得舒飲食8好處

減重又控三高！得舒飲食8好處

年後體重增加超沒勁嗎？營養師高敏敏在臉書專頁分享，「得舒飲食」方法，在營養門診都會分享給高血壓患者降血壓，但其實「得舒飲食」還有8個好處。

過完年一堆人感冒！苦主崩潰：咳到沒聲音

過完年一堆人感冒！苦主崩潰：咳到沒聲音

陸開工3天！痔瘡藥膏銷量「翻3倍」

陸開工3天！痔瘡藥膏銷量「翻3倍」

不運動也能瘦！營養師教年後減肥5重點

不運動也能瘦！營養師教年後減肥5重點

清潔員過年「討債式要紅包」　居民氣炸

清潔員過年「討債式要紅包」　居民氣炸

關鍵字：

過年脂肪開工小腹囤積熱量

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

慈妹爆熱戀了！

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

快訊／華航重大工安意外！維修員遭起落架夾斃

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面