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川普口誤「拜登叫成歐巴馬」　6個月第3次搞錯人！被質疑77歲太老

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普批評拜登，卻口誤說成歐巴馬。（圖／路透） 

記者張寧倢／編譯

現年77歲的美國前總統川普（Donald Trump）與81歲的現任總統拜登，很有可能在2024年大選再次成為對手。不過川普最近在一場造勢活動上出現口誤，把拜登叫成歐巴馬，而且已經不是第一次，引發了外界對於兩人年事已高的擔憂與質疑。

儘管川普3日在華盛頓特區的黨內初選吞下首敗，輸給前駐聯合國大使海利（Nikki Haley），但仍有極大機會代表共和黨競選美國總統。據衛報報導，川普2日在維吉尼亞州首府里奇蒙（Richmond）的集會上口誤，提到拜登時再次說成7年前卸任的前總統歐巴馬（Barack Obama）。

川普先是強調，若是自己當選總統就能解決俄烏戰爭，隨後說「普丁根本就不太尊重歐巴馬，所以他開始提到核武了。你們聽到了，核武，他如今已經開始大談核子武器。」

川普過去曾暗諷拜登思緒不清，但這已經是川普最近6個月以來第3次搞錯對象。川普此前曾把共和黨黨內競爭對手海利講成美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），1月份時還曾聲稱自己混淆拜登跟歐巴馬是故意的。此外，川普也一再宣稱他在認知測驗中「獲得高分」。

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲美國現任總統拜登高齡81歲，川普則只小他4歲。（圖／CFP）

至於81歲的拜登也經常口誤，他1日才在宣布對加薩走廊空投人道援助物資時，兩度將加薩稱為烏克蘭。拜登朗讀聲明說，「未來幾天，我們將和在約旦的盟友及其他國家一起，向『烏克蘭』空投更多食物和物資」，而美國將「繼續尋求在『烏克蘭』開闢其他途徑」。一旁的義大利總理梅洛尼神情尷尬。

白宮官員後來澄清，拜登說的是加薩，不是烏克蘭。近幾月來，外界對於拜登年齡的質疑越來越升高，一項紐約時報參與的民調顯示，有73%的登記選民認為拜登太老了，無法成為一名有效的總統，而其中還有多達61%選民2020年曾把票投給他。另外，比拜登小4歲的川普則只有42%的選民認為他太老。

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