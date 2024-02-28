現場曝！深夜路口開出撞翻車側躺路中　再撞1機車1電動自行車

▲▼一輛自小客車從路口竄出撞翻車後，再撞倒1輛機車、1輛自行車。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市37歲黃姓男子27日晚間10點開車從巷口出來，正當要右轉時，撞翻直行的60歲胡姓男子開的車，接著還撞倒路邊停放的機車、電動自行車，2人都沒有飲酒，詳情已由警方調查中。

黃男昨晚開車沿四川二街，右轉四川路，往文心路方向行駛，該路口沒有號誌，理應禮讓直行車，卻撞翻胡男的直行車，2車車頭都受損，胡男手掌受傷，沒有送醫，初判黃男未依規定讓車，胡男行經路口未減速慢行。