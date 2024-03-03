「熟女版舒華」車不見了！正妹警幫找回　2人開心自拍

▲台中一名45歲林女（左1）車不見報案，警方協助尋回，發現林女跟知名女星舒華（右）神韻有幾分相似。（圖／記者許權毅翻攝、翻攝IG／yeh.shaa_）



記者許權毅／台中報導

台中市一名45歲林女18日騎車至西區參加同學會，要返家時卻發現機車不見了，嚇得趕緊報案。公益所員警到場後，協助詢問附近民眾，才得知林女誤停私人土地，機車被移至一旁格內，解決案件。正妹女警馮婕妮事後跟林女合影存證，發現林女還酷似韓星舒華。

第一警分局公益所18日18時許接獲一名45歲林女報案，自稱在西區健行路巷內停車場，卻找不到自己停放的機車，情急之下才報案，由員警馮婕妮、鍾啟翰前往了解。

林女向警方說，家裡住在北屯，今天是騎車到西區百貨附近參加同學會，沒想到要回家時，發現機車不見了。員警要林女仔細回想停放過程，發現停放地正確，但員警仔細查看後，發現林女停放地並非停車場，可能是附近民眾私人土地。

經警方詢問附近民眾，確認林女機車擋到住戶出入，已經被移動到中美街上的機車格裡，順利找回愛車。林女也會誤停私人地頻頻致歉，並且感謝員警協助。

素有大眼正妹警之稱的馮婕妮發現，林女打扮亮麗，外型神似韓國女團(G)I-DLE的舒華，2人一起合影存證，還開心自拍。

第一分局長鍾承此表示，警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務亦是範疇之一，此次發揮同理心及展現服務熱忱的精神，實為營塑警察專業優質形象，亦呼籲民眾，停放車輛時，應注意不能違規停放，擋住人車出入等情事，以免影響大眾用路權益，徒增困擾。