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美國空投援助物資內容曝光！　加薩援助團體怒批作秀：根本沒用

▲▼美國向加薩走廊空投援助物資。（圖／路透）

▲美國向加薩走廊空投援助物資。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部2日表示，美國和約旦共同向加薩走廊空投了3.8萬份人道救援物資，內容不含水和醫療用品。加薩當地援助團體怒批，空投物資根本是在作秀，根本無法合理分配到巴勒斯坦平民手中，效果猶如在巨大傷口上貼一個OK繃。

根據CNN報導，美國中央司令部（US Central Command）在聲明中指出，在美國空軍和約旦皇家空軍的聯合行動中，美軍C-130運輸機沿著加薩海岸線空投了3.8萬份援助物資，「這些空投嘗試向加薩運送更多援助物資的一部分，包含透過陸路走廊和通道，擴大援助物資的輸送量。」

美國官員透露，這次3架C-130運輸機共空投了66個包裹，包裹裡面沒有水和醫療用品，而美國國防部計畫未來幾天內，再向加薩進行更多空投。

▲▼美國向加薩走廊空投援助物資。（圖／路透）

▲國際援助團體批評，空投是很糟糕的援助方式。（圖／路透）

不過，美方此舉卻激怒了當地的援助團體，怒批美軍空投物資根本是在作秀，效果猶如在巨大傷口上貼一個OK繃。國際危機組織（International Crisis Group）聯合國事務主任高文（Richard Gowan）表示，空投物資是一個很好的「拍照」機會，卻是一個很糟糕的援助方式，「這充其量只是權宜之計。」

▲▼美國向加薩走廊空投援助物資。（圖／路透）

▲美國國防部計畫未來幾天內，再向加薩進行更多援助空投。（圖／路透）

人道救援組織樂施會（Oxfam）的保羅（Scott Paul）在X上發文痛批，空投物資只是想減輕美國高級官員的罪責，因為他們的政策助長了加薩暴行和飢荒的風險，「雖然加薩的巴勒斯坦人已經被逼到絕境，但在沒有安全分發計畫的情況下，向加薩提供微不足道的象徵性援助不會有任何幫助，甚至對巴勒斯坦人來說是極大的污辱。」

保羅表示，美國與其在加薩空投物資，不如停止供應武器給以色列，推動立即停火並釋放人質，同時要求以色列履行其人道主義援助的義務。

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