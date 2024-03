美國空投援助物資內容曝光！　加薩援助團體怒批作秀：根本沒用

▲美國向加薩走廊空投援助物資。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國中央司令部2日表示,美國和約旦共同向加薩走廊空投了3.8萬份人道救援物資,內容不含水和醫療用品。加薩當地援助團體怒批,空投物資根本是在作秀,根本無法合理分配到巴勒斯坦平民手中,效果猶如在巨大傷口上貼一個OK繃。

US carries out first airdrop of aid into Gaza. C-130s dropped more than 38,000 meals along Gaza's Mediterranean coastline pic.twitter.com/cmTal2Gny2