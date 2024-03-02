台中再爆3批蘇丹紅流市面　4150kg成韓式部隊鍋底...知名餐廳遭殃

▲台中再爆蘇丹紅3批流向，其中部分被製成韓式部隊鍋底給餐廳，食安處將查到的4150kg回收或退貨。（圖／食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市再爆三批蘇丹紅辣椒粉流入市面，共出貨給12家食品家業者，其中包括製成韓風濃縮部隊鍋底給釜燒亭、惹鍋以及精誠壹山海鮮燒肉等。台中市食品藥物安全處表示，原料及產品合計4150公斤，已全數下架停止使用並回收或退貨，將持續釐清統計數量。

食安處說明，這三批問題辣椒粉流向，分別為有效日期2026年10月29日、有效日期2027月1月7日及有效日期2027年12月6日等，其中有效日期2026年10月29日(輸入申請書號碼：FB12LK0716804)雲林縣濟生公司製成辣椒粉產品36公斤，販售給台中市竹記有限公司，該批全數未使用且已退貨；雲林縣濟生公司製成麻椒粉9公斤販售給台中市品優公司，1.2公斤已售出散客，餘7.8公斤則已退貨。

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此外，桃園市基香食品購入該批辣椒粉，製成韓風濃縮部隊鍋底，販售給台中市七味餐飲419公斤，其中售出21公斤給分別位在台北市、基隆市、桃園市、台南市、雲林縣、新竹縣等８家業者，另有27公斤販售給台中市釜燒亭及惹鍋等餐飲業者，已使用11.5公斤，餘15.5公斤已退貨給七味餐飲；基香食品尚有販售義式香蒜香草灑料2公斤給台中市精誠壹山海鮮燒肉店，1.8公斤已製成蝦醬用作研發新菜色，但尚未販售，退貨0.2公斤。

食安處指出，有效日期2027月1月7日(輸入申請書號碼：FB13LK0050700)台中市領鮮食品行向苗栗縣上游商購入50公斤辣椒粉，但全數未使用且已退貨。另有效日期2027年12月6日(輸入申請書號碼：FB13LK0003307)，共出貨3000公斤給台中市小磨坊國際，但該批未使用已全數退貨。

食安處補充，日前有效日期2026年10月12日(輸入申請書號碼：IFB12LK0669802)的問題批號辣椒粉也新增醃料粉及咖哩粉等流向，台中市大正鑫國際向新北市上游廠商進貨問題批號辣椒粉，製成厚老大醃料粉共541公斤全部尚未使用；雲林縣濟生公司則是製成咖哩粉販售給台中市美食家食材、百一香食品及新振發食品共93公斤，也全數未使用，已辦理退貨。