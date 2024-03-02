台灣史上「最有才華」詐騙仔！　鳳梨王子千字血淚文釣出受害者

▲鳳梨王子楊宇帆「台灣有史以來最有才華詐騙仔」。（圖／翻攝臉書／楊宇帆，下同）

記者葉國吏／綜合報導

近日臉書一篇文章不斷流傳，有「鳳梨王子」稱號的楊宇帆在臉書指控一位王姓男子的詐騙手法，文章一出引起許多共鳴，底下一堆受害者留言證實楊宇帆的所言不假。對於指控，目前王男沒有回應。

楊宇帆，日前在臉書發文指出一位王姓男子是「台灣有史以來最有才華詐騙仔」，因為他用一己之力詐騙了幾千萬，他自己也被王男騙了50幾萬。

楊宇帆透露，王男是他認識的人中「最會駕馭文字的人，而且跟他接觸過就知道，那是天份，他規劃的觀光工廠，是我逛過最美的。」楊宇帆也認同王男是個行銷天才，「他這輩子最成功的作品就是他自己，可惜走偏了。」

▲有受害設計師在底下留言證實楊宇帆所描述的內容為真。

不過楊宇帆文章後來點出王男手法，簽約百萬合作後就開始避不見面，甚至還會誆稱自己兒子得了睪丸癌「情勒跟客戶借錢」，甚至最後還自稱被警方扣押「助理協助回覆，不方便接電話。」

楊宇帆之後決定跟王男終止合作，不再跟他聯絡。「隔一個月後，他竟然又出現，你以為他要跟我提上個月的事嗎？​沒有，他什麼都沒提，反倒是提醒我顧問費還沒收到。」楊宇帆跟律師諮詢提告可能性？律師直言「如果是想把錢拿回來，那就別想了」。

▲女律師李怡貞表示能寫出這經過相當有勇氣。

此事也讓楊宇帆感到無奈，他同時透露也有其他人正跟王男合作「我立刻把摩托車停在路邊，打電話跟她說王男是個騙子。」也自嘲「人生可以被一個這麼有天份的人詐騙，又多一件事可以跟孫子說嘴了。」

文章一出底下就有一樣受騙的設計師留言證實楊宇帆所言不假，女律師李怡貞也留言「能把這些寫出來也是需要勇氣，很多有名有權有勢被騙的老闆或老闆娘二代都怕丟臉摸摸鼻子算了。」對於指控，目前王男沒有回應。