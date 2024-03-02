天下第一營永不移防　駐守總統府「底線在府區水溝蓋一線」

▲總統府深夜驚傳槍響。（圖／記者陳家祥攝）



政治中心／台北報導

總統府1日晚間經傳槍響，駐守總統府的憲兵211營的古姓上兵在晚間9點36分時，在執行勤衛哨時開槍自戕，送醫搶救後宣告不治。而隸屬於憲兵202指揮部的憲兵211營，負責總統府的衛戍重任，對體格、戰技、勤務表現等要求甚高，任務繁重，也被譽為「天下第一營」、「鐵衛營」，以「上哨就是上戰場，守紀就是重榮譽」為準則。

對該起憾事，憲兵指揮部1日表示，憲兵211營古姓上兵，1日21點36時許執勤衛哨時，持槍自我傷害，轉送中山馬偕醫院急救。憲兵指揮部表示，對此不幸事件深表遺憾與不捨，單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜類案。

憲兵211營成立於1956年12月1日，隸屬憲兵202指揮部，以永不移防、永遠駐守總統府為特色，對於身材跟儀態要求比一般憲兵高，負責整個總統府區的維安、政要官員安全，以及每日升降旗，清晨時分，升旗手就必須穿著甲種服，登上11層樓將國旗升起。平時也要執行憲兵例行訓練，包括奪刀奪槍、莒拳、擒拿、綜合格鬥等。

戰技部分，統一用憲兵要求的應變五式，因為實際攜槍執勤，還包含步槍等等，並依據現場突發狀況應變，外圍哨配電擊槍、辣椒水、甩棍，不會第一時間傷及民眾生命，若遇到真的要闖總統府歹徒，最大底線就是府區水溝蓋一線，不能讓對方踏進總統府一步。

211營又被稱憲兵中的憲兵，任務繁重且逢年過節依然要上哨值勤，因為得熟記官員的臉孔與車牌，記憶力也不能太差。勤務有一般警衛勤務、特種勤務、府區開放參觀等，3名大門哨身著甲種服、外圍哨則著勤務服，衛哨勤務採「站2歇6」方式排班，一律荷槍實彈執勤，過去也曾因任務繁重一度招不到兵。

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