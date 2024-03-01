1次解鎖2任務！他騎重機闖八卦山隧道　收罰單笑了：省到6000元

▲魏姓男子騎重機闖八卦山隧道，收罰單竟還上網炫耀。（圖／擷取自Google Maps、當事人臉書）

圖文／CTWANT

無照駕駛還敢上網炫耀！一名魏姓男子日前騎著重機闖入台76線的八卦山隧道，被警方一口氣開了2張罰單，事後他在臉書曬出罰單，嗨喊「終於一次破解正常人不敢解的兩個任務！」貼文曝光後，有網友估算魏男共要繳交9000元罰金，沒想到他竟笑回省了6000元。

該名魏姓男子在臉書PO出交通罰單，興奮直呼「終於一次破解正常人不敢解的兩個任務，覺得開心，重機行駛高速公路、無照駕駛。」罰單內容可見，他於2月28日上午10時許騎大型重機行駛在台76線東向27公里的八卦山隧道路段，遭警方依違反《道路交通管理處罰條例》第33條1項13款「汽車行駛快速公路進入禁止通行之路段（大重機行駛八卦山隧道）」當場開罰，另外魏男沒有大型重機駕照卻騎車上路，也被依法開單。

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貼文一出有網友幫算，魏男的2筆罰金恐要噴9000元，魏男卻笑稱「酷！9000可以解兩個任務」、「我以為無照12000+3000，結果省到6000」；另外也有人好奇問「這個雙勇奬價值多少？」魏男回覆「大概9000起跳，但是錢賺的回來 達成任務成就可是一輩子的阿！」

此外網友質疑，「有重機，沒有重機駕照？」魏男則聲稱自己一直忘記考，「其實很多騎重機的人都騎身分證的，這個不要學習，因為我是真的忘記考...然後就一直忘記下去」，認為越級駕駛雖然代價是荷包失血，但是「解任務無價」。

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