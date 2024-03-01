葛萊美獎女歌手私人飛機迫降洛杉磯　駕駛艙全是煙

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞女歌手卡羅爾·G（Karol G）私人飛機2月29日緊急迫降美國洛杉磯機場，飛機駕駛艙充滿煙霧。畫面顯示，在飛機成功降落機場之後，卡羅爾·G與團隊走下飛機，在停機坪上相互擁抱。

美媒ABC7、紐約郵報報導，卡羅爾·G搭乘的私人飛機當時載著16人從伯班克機場起飛，往東飛行，沒想到飛至Cajon Pass的時候，機師通報駕駛艙出現煙霧，飛機於周四晚間9時左右緊急降落在洛杉磯的凡奈斯機場（Van Nuys Airport）。

目前不清楚卡羅爾·G或機上其他人是否受傷。依據現場畫面，在飛機降落機場之後，卡羅爾·G與團隊走下飛機，在停機坪與朋友同事們相互擁抱。

Singer Karol G’s private plane makes emergency landing in Los Angeles as cockpit fills with smoke: report https://t.co/YNCtm4RCSp pic.twitter.com/RdEMI0L0rF — New York Post (@nypost) March 1, 2024

報導指出，卡羅爾·G正在拉丁美洲進行「Mañana Será Bonito」巡迴演出，下一站要前往瓜地馬拉。這起緊急飛行事故是否影響巡迴演出，仍有待確認。

卡羅爾·G現年33歲，本名卡羅萊納·吉拉爾多·納瓦羅（Carolina Giraldo Navarro），是哥倫比亞雷鬼歌手，曾得過1次葛萊美獎、5次拉丁葛萊美獎及4次告示牌獎項。

▼卡羅爾·G曾得過1次葛萊美獎、5次拉丁葛萊美獎及4次告示牌獎項。（圖／達志影像／美聯社）