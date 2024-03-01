　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張家界天門山再傳跳崖！男「死意堅決」千米墜落　遊客直擊尖叫

▲▼張家界天門山景區。（圖／翻攝自百度百科）

▲張家界天門山景區。（圖／翻攝自百度百科）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸天門山景區近年來發生多起跳崖事件，去年4月有4人服毒跳崖集體自殺，去年7月一名男子翻越安全護欄跳崖身亡。2月28日，有網友發影片稱，湖南張家界市天門山景區疑再發生跳崖事件。一名男子前日（28日）在皚皚白雪中，從山頂觀景台跳下。

據《縱覽新聞》報導，2月28日，湖南天門山國家森林公園疑有人跳崖的影片被不斷轉發。有網友稱是一名男子在山頂墜落，不帶一絲猶豫，剛好被對面遊道上游客拍到了全程。

影片中，一處山體植被被白雪覆蓋，一人站在接近山頂的觀景台跳下。隨後，影片中傳出多人驚恐的尖叫，未發現跳崖者穿戴翼裝或其他保護裝備。

經過比對，影片中顯示的地點與天門山一處觀景台高度相似。同時，公開信息顯示，受寒潮天氣影響，2月21日晚至22日，湖南張家界天門山迎來龍年首場強降雪，在海拔1500多公尺的天門山上，最厚的積雪達40公分左右。

29日，湖南張家界市永定區委宣傳部的工作人員稱，此事已有相關部門正在處理，已成立工作專班，其他情況未給予透露。

▲▼張家界天門山景區多人跳崖自殺。（圖／翻攝自極目新聞）

▲張家界天門山景區。（示意圖／翻攝自極目新聞）

根據公開消息，去年天門山景區曾兩次發生跳崖事件。2023年4月7日，張家界永定區發布通報，稱4月4日13時30分許，4名外省人員（3男1女）在天門山跳崖，其中女子被及時制止。經公安部門查明，3名男子已跳崖身亡，女子跳崖前因服毒，經緊急送醫搶救無效死亡，4人均是自殺，排除刑事案件及其他因素。

2023年7月26日，張家界市永定區人民政府新聞辦公室發布通報，有報導稱「一男子在我市景區拍照時墜崖」，經公安部門查明核實，該消息不實，鄭某是翻越安全護欄跳崖自殺身亡，排除刑事案件及其他因素。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會，
自殺防治諮詢安心專線，1925；生命線協談專線，1995

ET快訊
新娘慘遭潑漆「凶手竟然是婆婆」　白紗染紅賓客嚇壞
快訊／撞警前先高速撞重機！　「關鍵碎片」曝光
LIVE／偷車男奪2命！撞死警前撞死騎士　大谷愛妻是她？來台
張家界墜崖！　遊客直擊尖叫
光陽祭限時優惠！　125雙機種「均一價49800」
快訊／槍殺4人！李鴻淵「暫時逃死」無期先定讞
地震前兆？　「馬陸大軍」爬滿大樹
快訊／34歲男一天奪2命！　重機騎士身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解決農村光棍與低生育率　陸提議「取消」生育數量限制　

唱歌突然一直走音　她就醫後查出惡性腫瘤

陸總理李強會見美國商會會長：合則兩利，鬥則俱傷

穿睡衣看車沒人理！他秒走進隔壁…「一次付清」買下豪車神打臉

可以娶4個老婆！陸男在非洲當酋長　最終放棄百萬年薪回老家

周鴻禕免費開課聊AI和Sora　調侃蘋果siri是「人工智障」

張家界天門山再傳跳崖！男「死意堅決」千米墜落　遊客直擊尖叫

8歲女童「天使臉蛋」擁百萬粉絲！一出生就患絕症　平均壽命僅14年

「拉索」入選陸2023科學十大進展　力揭宇宙射線起源之謎

最紅童星罹患「罕見腦瘤」！突PO剃光頭影片　曾告誡千萬別熬夜

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

幻術大仙喊話別肉搜2男　「製造仇恨不是我樂見的」

弟半夜被逼跑腿買宵夜　獲親姊送新車抵外送費

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

解決農村光棍與低生育率　陸提議「取消」生育數量限制　

唱歌突然一直走音　她就醫後查出惡性腫瘤

陸總理李強會見美國商會會長：合則兩利，鬥則俱傷

穿睡衣看車沒人理！他秒走進隔壁…「一次付清」買下豪車神打臉

可以娶4個老婆！陸男在非洲當酋長　最終放棄百萬年薪回老家

周鴻禕免費開課聊AI和Sora　調侃蘋果siri是「人工智障」

張家界天門山再傳跳崖！男「死意堅決」千米墜落　遊客直擊尖叫

8歲女童「天使臉蛋」擁百萬粉絲！一出生就患絕症　平均壽命僅14年

「拉索」入選陸2023科學十大進展　力揭宇宙射線起源之謎

最紅童星罹患「罕見腦瘤」！突PO剃光頭影片　曾告誡千萬別熬夜

彰化透天厝火警！傳有人受困　男子睡夢中嗆醒爬窗逃生

冷鋒面要來了流浪狗見人就奔逃！　警官「原地躺下」奇招奏效

還是不想放棄消消樂！《薑餅人》系列三消遊戲「魔女之城」15日登場

投資VIZIO大賺7億　瑞軒董座父子搶先買股「6人狂撈1133萬」

快訊／《從拉斐爾到梵谷》主題票開搶！奇美官網「12:00當掉了」

柯瑞狂抓11籃板締神紀錄宰尼克　保羅撞倒布朗森想扶被嗆

股票投資詐婦人！19歲車手取款被逮　急喊：我也是被害人

高金素梅出招！　內政委員會下周排「金門撞船案」專案報告

「這5間大學」畢業生薪水最高！成大拿下三榜企業最愛冠軍

坂本勇人最期待台灣啦啦隊應援　看大巨蛋「外表普通裡面很大」

大陸熱門新聞

張家界天門山再傳跳崖！男死意堅決千米墜落

大學生搶不到車票！改「報名旅遊團」

最紅童星罹患罕見腦瘤！突PO剃光頭影片

天使臉女童一出生就患絕症！平均壽命僅14年

吃火腿「咬到老鼠尾」！她崩潰吐一晚

中國iPhone 15價格　降至史上最低

穿睡衣看車沒人理！他走進隔壁買下豪車神打臉

女子申請僅退款44元耳環　遭賣家怒告

可以娶4個老婆！陸男在非洲當酋長

普吉島玩滑翔傘高墜砸地！正妹網紅當場肢體變形

陸春節「肛裂」人數暴增！醫：多為年輕人

男子買彩券突改2號碼「中3691萬元」

打掃垃圾池秒遭機器壓縮！2清潔工擠爆淪血水

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

快訊／結婚原因？大谷：跟妻子在一起很開心

大谷妻子曝光？粉絲比對關鍵照：是180cm正妹

陳妮絲閃嫁7年韓國男友！　買咖啡順便登記

即／撞警局1死1傷　男3分鐘內闖軌亡

快訊／新竹縣長楊文科涉貪　50萬交保

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面