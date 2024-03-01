張家界天門山再傳跳崖！男「死意堅決」千米墜落　遊客直擊尖叫

▲張家界天門山景區。（圖／翻攝自百度百科）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸天門山景區近年來發生多起跳崖事件，去年4月有4人服毒跳崖集體自殺，去年7月一名男子翻越安全護欄跳崖身亡。2月28日，有網友發影片稱，湖南張家界市天門山景區疑再發生跳崖事件。一名男子前日（28日）在皚皚白雪中，從山頂觀景台跳下。

據《縱覽新聞》報導，2月28日，湖南天門山國家森林公園疑有人跳崖的影片被不斷轉發。有網友稱是一名男子在山頂墜落，不帶一絲猶豫，剛好被對面遊道上游客拍到了全程。

影片中，一處山體植被被白雪覆蓋，一人站在接近山頂的觀景台跳下。隨後，影片中傳出多人驚恐的尖叫，未發現跳崖者穿戴翼裝或其他保護裝備。

經過比對，影片中顯示的地點與天門山一處觀景台高度相似。同時，公開信息顯示，受寒潮天氣影響，2月21日晚至22日，湖南張家界天門山迎來龍年首場強降雪，在海拔1500多公尺的天門山上，最厚的積雪達40公分左右。

29日，湖南張家界市永定區委宣傳部的工作人員稱，此事已有相關部門正在處理，已成立工作專班，其他情況未給予透露。

▲張家界天門山景區。（示意圖／翻攝自極目新聞）

根據公開消息，去年天門山景區曾兩次發生跳崖事件。2023年4月7日，張家界永定區發布通報，稱4月4日13時30分許，4名外省人員（3男1女）在天門山跳崖，其中女子被及時制止。經公安部門查明，3名男子已跳崖身亡，女子跳崖前因服毒，經緊急送醫搶救無效死亡，4人均是自殺，排除刑事案件及其他因素。

2023年7月26日，張家界市永定區人民政府新聞辦公室發布通報，有報導稱「一男子在我市景區拍照時墜崖」，經公安部門查明核實，該消息不實，鄭某是翻越安全護欄跳崖自殺身亡，排除刑事案件及其他因素。

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