亞洲首富娶媳！表演嘉賓竟是天后蕾哈娜　比爾蓋茲、祖克伯皆受邀

▲亞洲首富、印度企業家安巴尼與妻子妮塔（Nita Ambani）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

亞洲首富、印度企業家安巴尼（Mukesh Ambani）從1日晚間開始，替28歲小兒子一連舉行3天的婚前派對，資產高達1140億美元的他毫不手軟，除了包私人飛機接送賓客外，微軟創辦人比爾蓋茲、Meta執行長祖克伯都是座上賓，而樂壇天后蕾哈娜更是受邀在派對中演出。

▲▼阿南特和未婚妻瑪尚特宴請當地村民。（圖／路透）



根據《路透社》報導，安巴尼是印度信實工業集團（Reliance Industries）董事長，資產達到1140億美元（約台幣3.6兆元），目前全球排名第10。他28歲小兒子阿南特（Anant Ambani）和交往多年的女友瑪尚特（Radhika Merchant）1日開始在古吉拉特邦（Gujarat）舉辦為期3天的婚前派對，廣邀超過1200名賓客到場。

報導指出，美國樂壇天后蕾哈娜、魔術師大衛布萊恩（David Blaine）都受邀在派對上演出；匿名人士還透露，比爾蓋茲、祖克伯、迪士尼執行長艾格（Bob Iger）、印度億萬富豪的阿達尼（Gautam Adani）、柏拉（Kumar Mangalam Birla）、前美國總統川普的女兒伊凡卡，還有寶萊塢明星沙魯克．汗（Shah Rukh Khan）都受邀出席。

Two years back, Rihana was brand ambassador of so-called farmers when they were protesting against Relaiance/Ambanis and Now the same Rihanna is going to dance at Ambani’s son’s wedding, when the phase-2 of drama is going on????????pic.twitter.com/gtG6tezMka — Megh Updates ????™ (@MeghUpdates) February 29, 2024

▲蕾哈娜已抵達派對現場。



在派對開始前，阿南特和瑪尚特先宴請當地5.1萬位村民。接著於信實工業位於當地煉油廠內占地3000英畝的花園舉行派對，而3天的派對各有不同主題，將由超過100位廚師替賓客提供2500道菜，號稱絕不會吃到重複菜色。

安巴尼2018年也替女兒伊莎（Isha）舉辦婚禮，還請來天后碧昂絲（Beyonce）嗨唱，宴請的賓客多達5000人，連前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）也受邀出席，估計至少花費了5億盧比（約台幣2億元）。