亞洲首富娶媳！表演嘉賓竟是天后蕾哈娜　比爾蓋茲、祖克伯皆受邀

▲亞洲首富、印度企業家安巴尼與妻子妮塔(Nita Ambani)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

亞洲首富、印度企業家安巴尼(Mukesh Ambani)從1日晚間開始,替28歲小兒子一連舉行3天的婚前派對,資產高達1140億美元的他毫不手軟,除了包私人飛機接送賓客外,微軟創辦人比爾蓋茲、Meta執行長祖克伯都是座上賓,而樂壇天后蕾哈娜更是受邀在派對中演出。

▲▼阿南特和未婚妻瑪尚特宴請當地村民。(圖/路透)



根據《路透社》報導,安巴尼是印度信實工業集團(Reliance Industries)董事長,資產達到1140億美元(約台幣3.6兆元),目前全球排名第10。他28歲小兒子阿南特(Anant Ambani)和交往多年的女友瑪尚特(Radhika Merchant)1日開始在古吉拉特邦(Gujarat)舉辦為期3天的婚前派對,廣邀超過1200名賓客到場。

報導指出,美國樂壇天后蕾哈娜、魔術師大衛布萊恩(David Blaine)都受邀在派對上演出;匿名人士還透露,比爾蓋茲、祖克伯、迪士尼執行長艾格(Bob Iger)、印度億萬富豪的阿達尼(Gautam Adani)、柏拉(Kumar Mangalam Birla)、前美國總統川普的女兒伊凡卡,還有寶萊塢明星沙魯克.汗(Shah Rukh Khan)都受邀出席。

Two years back, Rihana was brand ambassador of so-called farmers when they were protesting against Relaiance/Ambanis and Now the same Rihanna is going to dance at Ambani’s son’s wedding, when the phase-2 of drama is going on????????pic.twitter.com/gtG6tezMka