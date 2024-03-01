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臺灣黑熊特展3／1塔塔加登場　玉管處邀民眾學習人熊共存

▲「與熊共存-臺灣黑 熊特展」豐富的圖文內容，帶民眾認識台灣國寶的身家背景及其相關的研究過程。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲「與熊共存-臺灣黑 熊特展」豐富的圖文內容，帶民眾認識台灣國寶的身家背景及其相關的研究過程。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園是許多野生動植物的寶貴家園，而長期的野外台灣黑熊研究顯示，玉山園區發現至少有139隻個體，可謂其重要的核心棲息環境；玉山國家公園管理處也將自3月1日起，於塔塔加遊客中心辦理「與熊共存-臺灣黑熊特展」，規劃展出擬真黑熊雕像，以及教具、研究器材和防熊設施等多元內容，讓遊客近距離認識並深度了解台灣黑熊相關知識、保育歷程和人熊共存的重要議題。

玉管處指出，台灣黑熊作為生態系食物鏈中不可或缺的大型食肉目動物，其食物來源有8成來自植物，加上其廣大的活動範圍，是許多植物重要的傳播者和健康山林的靈魂，也是台灣唯一的原生熊類、稀有的保育類動物，近年來因環境保護、生態保育意識興起，不時出現於大眾視野中，民眾開始瞭解其所面臨的生存壓力：包含非法狩獵、誤中陷阱或山屋滋擾等人熊衝突，但偶爾也有母熊帶小熊的溫馨畫面。

▲▼「與熊共存-臺灣黑 熊特展」與台灣黑熊協會合作展出之多元教具，包含仿真頭骨及足拓、毛髮糞便、植物標本、相關研究器材及防熊設備，近距離呈現給民眾。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼「與熊共存-臺灣黑 熊特展」與台灣黑熊協會合作展出之多元教具，包含仿真頭骨及足拓、毛髮糞便、植物標本、相關研究器材及防熊設備，近距離呈現給民眾。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園管理處推出「與熊共存-臺灣黑熊特展」。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，為讓國人更加認識台灣黑熊，這次特與台灣黑熊保育協會合作，近距離展出仿真1:1雕像、頭骨、足拓、作為食物來源的植物標本、研究採集的毛髮、糞便及啃咬痕等實物展品，還有調查使用的設備器材，以及防熊設備等，同時搭配有獎徵答活動，從台灣黑熊的「身家背景」到人們如何與其自在共存，一步步、全方位了解這些同處於台灣寶島上的珍貴家人。

玉管處說明，近年來國內登山戶外活動風氣漸盛，國人開始走入山林，因此「人熊共存」或「與自然環境共存」是該處肩負的重任及重要議題，希望透過特展的呈現，將相關黑熊知識、與熊共存、無痕山林議題，及國家公園於保育工作、教育推廣的努力傳遞出去，讓大眾了解自身行為小小的改變及積累，皆是為守護家園盡一份心力。

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