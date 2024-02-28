為何要和中國過不去？　馬來西亞總理稱西方有「恐華症」

▲馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）表態，希望在中美之間取得平衡外交關係。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

馬來西亞總理安華在馬來西亞檳城接受《金融時報》專訪，談到中國是馬來西亞最大的貿易夥伴，馬來西亞為何要與中國「過不去」，並且指出西方國家對於中國有強烈的偏見與「恐華症」。

大陸官媒《新華社》報導，馬來西亞總理安華（陸稱安瓦爾）接受專訪時，被問及美國對馬中關係的批評。他反問，「為什麼我必須被一種利益所束縛？我不相信這種對中國的強烈偏見和恐華症。」

報導稱，安華認為「中美博弈」給東南亞國家造成困擾。馬來西亞在中美之間持中立態度，馬來西亞尋求與美國保持「良好穩定的關係，也將中國視為重要盟友」。

安華表示，他不認為美國與中國企業都在檳城投資會產生衝突，並表明政府已給予馬來西亞企業勸告，確保他們瞭解美國的相關政策與規定。

他說，「我們是一個在複雜世界中掙扎求存的小國，我想專注在對我們最有利的事情上。」

日前大陸外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，「安瓦爾總理的表態反映了廣大發展中國家堅持獨立自主、謀求發展的心聲。」

毛寧表示，中國的發展是世界的機遇，不是任何人的威脅。中方堅定奉行獨立自主的和平外交政策，反對搞陣營對抗、選邊站隊。