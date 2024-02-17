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社會 社會焦點 保障人權

3惡徒討債電擊棒街頭私刑　被害人反抗全身著火...驚慌打滾畫面曝

記者鄧木卿／台中報導

台中市37歲甯姓男子疑和25歲安姓男子有債務糾紛，15日深夜夥同2名友人約出安男，3人就在街頭動用私刑，先是一陣痛毆，接著拿電擊棒電擊，把安男打趴在地，安男趁機搶到電擊棒反擊，但甯男等人卻又猛噴辣椒水，由於辣椒水含有酒精成分，安男外套因此著火，驚慌的在地上打滾撲滅，甯男等人仍硬拉著安男雙腳，在地上拖行，就在安男被拖進車子前，警方及時趕到將他救下。

台中市警察局第六分局15日深夜處理逢甲商圈一起鬥毆案件，3名嫌犯見警方到場，開車落荒而逃，3人將車子開到大雅交流道附近丟棄後，搭乘計程車前往南投，由39歲鐘姓男子接應躲藏。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲安姓被害人搶到電擊棒反擊，對方卻噴灑辣椒水，反而引火上身，驚慌的在地上打滾。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

警方昨天下午循線前往南投一家大賣場，逮捕37歲甯姓主嫌、同夥35歲吳姓男子以及協助接應的鐘男，並查扣犯案用電擊槍1把、改造槍支2把、子彈44發、毒品卡西酮粉末3包（243.5公克）、毒品愷他命2瓶（15.6公克）及k盤等物，另名涉案34歲劉嫌正全力追緝中，全案依妨害自由、妨害秩序、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

而3煞街頭逞凶的過程也被民眾拍下PO網，只看安姓被害人被甯嫌3人打倒在地後，3嫌不斷拿電擊棒電他，安被電到不斷哀號，甚至連樓上都能清晰聽到電擊棒傳來的「滋滋」聲，此時，1人抓住安的雙腳不讓他逃跑，另1人則猛K頭部，下一秒，安男幸運搶到對方掉落的電擊棒，立刻撿起來反擊，結果邊逃邊跌倒，甯嫌等人見狀，又拿出辣椒水朝安姓被害人猛噴，由於辣椒水含有酒精，安男外套著了火，驚慌大叫，利用在地上打滾機會滅火。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲安姓被害人搶到電擊棒反擊，對方卻噴灑辣椒水，反而噴出熊熊花火，十分驚悚。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

安男滅了火，卻未能讓自己脫險，甯嫌等人強行要將安男拖上車，安男不從，緊抓著矮草叢不放，但不敵電擊棒威力，痛得幾度大叫，深夜聽來，更顯淒厲，最後痛得鬆手，還好警方及時趕到解危，在安將被拖上車之際將他救下，否則後果難料。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲安姓被害人擔心被拖上車，一邊哀嚎一邊抓著矮樹叢。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲安姓被害人將遭惡匪強拉上車之際，警方趕到將他救下。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

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