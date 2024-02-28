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富二代蘇郁翔「根本李宗瑞2.0」　精神科醫師赤裸分析4點！

【李宗瑞翻版5】迷姦偷拍如李宗瑞2.0　精神科醫師赤裸分析

圖文／鏡週刊

面對國內下藥迷姦偷拍風再起，楊聰才診所暨心理衛生中心院長楊聰財醫師表示，這種行為涉及侵犯他人的隱私和尊重，是不合法和不道德的。嫌犯可能患有特殊性偏好異常（Paraphilia）或偷窺癖（Voyeurism），這種行為通常表現出對於偷拍或窺視他人的行為感到興奮和滿足。

楊聰財分析，這種心理狀態可能包括以下特點：第1性刺激：嫌犯可能會因為偷拍穿絲襪的女孩而感到性刺激，引發他的性欲和興奮。第2控制欲：嫌犯可能認為偷拍別人是一種對他人的控制和支配，可令他感到滿足。

第3是私密性：可能給嫌犯一種祕密和獨特的感覺。第4是罪惡感：偷窺者可能在行為後感到罪惡，但無法克制他們的衝動。第5是優越感：認為自己很聰明，別人都沒有發現犯罪行為，具有自戀的特質。

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至於嫌犯下藥迷姦，把犯罪過程全拍下來，嫌犯想滿足個人何種心理需求？楊聰財認為這種情況描述的是一個非常嚴重的犯罪行為，包括藥物迷姦和非法拍攝。這種行為是不道德的，違反法律，並對受害者造成極大的身心傷害。

嫌犯可能有不同的心理動機，導致他們從事這種犯罪行為。第1是控制和支配：嫌犯可能渴望控制和支配受害者，並以藥物使他們無法反抗，以滿足他們的權力需求。另外是性滿足：這種行為可能與性滿足有關，嫌犯可能在強迫受害者參與性行為的過程中得到快感。第3是虐待和剝奪：嫌犯可能從對受害者造成身心創傷和痛苦中獲得滿足感。

楊聰財表示，我們在各大論壇或新聞或多或少都會接觸到偷拍案件；有趣的是，有關監管偷拍、發放私密照片的條例——窺淫罪的修例已生效超過1年，但相關罪行的數字不升反跌，反映出偷拍案件比起我們認知的更氾濫。許多慣犯被發現後往往聲稱自己只是「壓力大」。

我們都知道偷拍是不對的，但人又為什麼會犯下偷拍行為呢？楊聰財認為偷拍源自於偷窺的欲望。有偷窺傾向的人會從偷偷窺視（例如別人的裸體、換衣服、性行為）等私密畫面，來得到性刺激和興奮感。當窺視行為成癮或存有強迫症的症狀時，例如必須慣性地看著偷拍畫面自衛才會得到性快感，這已構成一種病態心理——偷窺癖（Voyeurism）。

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