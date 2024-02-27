咬一口雞排燙到「嘴巴腫起來」怒丟地上　他罵店家：為何沒提醒

▲老闆建議雞排不切比較好吃。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友到鹹酥雞攤買雞排要求切塊，老闆表示沒有提供切的服務，還強調「雞排不切真的很好吃」，於是想說試試看；拿到熱騰騰的雞排後，他咬了一口，雞排爆汁燙到他的嘴巴，他痛得當場大叫，指責老闆沒提醒會燙，要求老闆道歉，甚至氣到把雞排丟地上，「我嘴巴腫起來這個部分誰要負責？」

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，點了一份雞排表示要切，但老闆說沒有提供切的服務，打算去買別家時，老闆喊了一句「不切比較好吃，你相信我，吃一次看看」，於是原PO點頭了。拿到剛炸好熱騰騰的雞排，他一口咬下，一股灼熱感在嘴裡爆開，當場痛得大叫，老闆卻笑說「幹嘛，被燙到喔？」

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老闆的態度讓原PO超傻眼，認為老闆應該提醒消費者會燙口，「為什麼你們店裡沒有小心燙口的警示牌？」老闆一臉無奈回「這還需要提醒嗎？」店家做錯事不道歉就算了，還用這種態度說話，讓原PO更火大，老闆見情況不妙，提退費或是重炸一份，原PO則怒吼，「退錢？重炸？那我嘴巴腫起來這個部分誰要負責？真的有夠誇張」。

▲原PO被雞排燙到。（示意圖／記者許力方攝）



雙方達不成共識，原PO氣到把雞排丟在地上，「我不是來這邊給你路邊攤雞排店老闆羞辱的，你給我搞清楚！做服務業要有服務業的樣子，錯了就要認！你曉不曉得旁邊員工都以你為榜樣？請大家評評理，這個老闆這樣是不是太誇張？我是客人欸」。

貼文曝光，網友們紛紛表示，「奧客還是別吃東西好了」、「又來一個我是客人老子最大的奧客」、「剛炸完的雞排會燙口需要提醒？你是嬰兒嗎？」「倒楣的老闆，碰到奧客」、「不要浪費食物啊！」不過，也有網友猜測是創作文，「講了老半天也不公佈店名地址，你根本俗辣」、「不回覆一下網友的留言嗎？」「你若是反串要說嘿」。

事後，原PO也更新近況，已經跟鹹酥雞店老闆握手和解了，「已跟路邊攤老闆握手達成和解，沒事了」。