新北女騎士突左轉遭撞倒地　車陣塞住...警下車用跑的排除事故

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前發生一起機車碰撞事故。當時一名女子騎乘普通重型機車，準備左轉廣福路時，與後方騎機車男子發生擦撞，雙方手、腳多處擦、挫傷，並造成現場交通阻塞，處理警員將要抵達，發現遭車陣塞住，連忙下車跑步穿過車陣，奔跑到現場處理，事後雙方都不願提告，自行和解。

▲蔡女騎車左轉時，與同行後方機車發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，上週六（24日）下午4時許，53歲蔡姓女子剛從枋寮市場賣菜完，準備騎機車返家，途中沿著中和路往南山路方向行駛，突然向左切往廣福路，與同行後方的25歲林姓男子發生擦撞，雙方倒地後立即爬起，並撥打110請警方前來協助，但由於當時來往車潮大，前往處理警員無法順利抵達。

▲蔡女騎車發生擦撞，警員手刀趕赴現場處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員即將抵達時，發現車流壅塞，只好立即下車跑至現場，先將車流疏導，並通知119前來檢傷，雙方經簡單的包紮後已無大礙，經酒測都未有酒駕情況，目前雙方正自行調解，暫時不提出告訴，警方依規定繪製現場圖及製作談話紀錄、拍攝照片及製作交通卷宗，並調閱監視器畫面，進一步釐清車禍事故原因。

▲警員到場處理，先將受傷的蔡女攙扶到路旁。（圖／記者陸運陞翻攝）