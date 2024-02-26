　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子吃飯先付帳「男友媽火大丟錢」　網逆風：是妳沒禮貌

▲▼吃飯,減肥,女友,愛吃,貪吃,節食,健康 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO堅持要付帳，結果被男友媽當眾丟錢。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「感覺很差！」一名妹子抱怨，雖然當初說好是男友媽媽請客，但第一次見面怕不好意思，於是點完餐後，原PO就先去櫃檯把錢付清，殊不知走回位子後，男友媽當眾在她面前丟錢，此舉讓原PO非常不爽。文章曝光後，多數網友逆風分析，「妳先對她不禮貌啦」、「妳搶了她的大位了！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，男友媽說要請吃飯，等大家點完餐後，原PO想著不好意思讓長輩破費，於是去櫃檯先結好帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

殊不知原PO這番好意，反而瞬間惹怒長輩，走回座位當下，「男友的媽媽錢拿給我用丟的...」此舉讓她傻眼又錯愕，「感覺很差！」

文章曝光後，有網友笑虧，「妳可以跟阿姨說：我不缺這個錢！然後拿錢丟向男友的臉」、「用丟的很沒禮貌」、「丟回去啊！還沒嫁進去態度就這樣了，嫁進去還得了」、「男友是啞巴不會講話喔」、「或許只是對方無意識下的動作，但這也顯示生活習性應該水準不高」、「丟10萬我會感覺良好」。原PO補充回應，「另一半都沒說話。」

但有多數網友逆風分析，原PO好意反而是洗臉長輩，「人家都說要請吃飯了，妳又去付錢也挺沒禮貌的，說不定人家媽媽先感覺差，才會有後面這些問題」、「都說了男友媽媽要請客，妳還跑去付錢，是面子問題」、「我說要請當主人，妳客人卻硬要付錢，我也會不爽，禮貌問題」、「長輩已明說要請客了，對方心裡一定認為不給面子」、「有時候是種規矩吧 ！長輩付錢，妳打壞了人家想請吃飯的美意，很不給她面子，再者妳都決定攬起來付錢了，別人要拿給妳，妳怎樣也不能收吧？不然面子跟裡子都妳拿，要別人長輩哪有台階下？」「語境沒有大問題的話，其實是妳先對她不禮貌啦」、「妳搶了她的大位了」、「長輩請吃飯，我都會做面子給長輩，大方一點別推託，到時再找機會送禮或請回來就好」。

ET快訊
這波很嚴重！醫：一堆人咳超慘　有人咳到肋骨斷掉
警笛一響「炸街猴」全竄逃！　台中21汽機車吵翻了
快訊／日本第4波核處理水排海作業　28日開始
快訊／5縣市非常寒冷！　一路冷到明天
一家四口遊日成永別！爸爸被撞死　車頭全爆開
起底爆頭台男！　人稱「少爺」可能殺機曝
18歲高中生救阿嬤　台鐵：不鼓勵跳下去救人
玩到天亮！19歲男大生帶2少女北投開房3P

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送！網炸鍋了

從高雄殺到華爾街！他公開「全壘打獲利法」：投資是最平等的事業

台南安平遊艇業歡慶台南400 　將「辦桌」享美食看煙火秀

訂單備註「幫老人家換燈管」：不做不要送！　網炸鍋挺外送員

9縣市低溫特報！桃園以北「非常寒冷」亮橙色燈號　馬祖不到6度

這波很嚴重！醫：一堆人咳超慘　有人咳到肋骨斷掉

日月潭水位直直落...九蛙疊像盡露　俯瞰驚見「大鳥吃蟲」

待日本網咖遭店員驅趕！他怨「不友善」反遭罵：台灣奧客心態

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

19歲非裔是土生土長台灣人　曾搭小黃嚇壞司機愣了10秒

見巨型汪孫熱情找她怕爆！　急喊「偶不素阿嬤」全家笑爛

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送！網炸鍋了

從高雄殺到華爾街！他公開「全壘打獲利法」：投資是最平等的事業

台南安平遊艇業歡慶台南400 　將「辦桌」享美食看煙火秀

訂單備註「幫老人家換燈管」：不做不要送！　網炸鍋挺外送員

9縣市低溫特報！桃園以北「非常寒冷」亮橙色燈號　馬祖不到6度

這波很嚴重！醫：一堆人咳超慘　有人咳到肋骨斷掉

日月潭水位直直落...九蛙疊像盡露　俯瞰驚見「大鳥吃蟲」

待日本網咖遭店員驅趕！他怨「不友善」反遭罵：台灣奧客心態

德國羽球公開賽27日開打　周天成連打5站拚奧運積分

43歲女月經完「詭異液體」狂流　中醫揪2習慣：每天喝蔬果汁害虛冷

哭了！台中1700萬麥拉倫跟凌志互撞刮花　維修費百萬起跳

偷15萬元腳踏車賤賣千元　單車盜落網！二手車業者也慘了

才剛買下老唐牛肉麵！吳宗憲副業再+1　傳接手哈雷重機門市

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

蘇丹紅案延燒！南投縣下架蝦味先2000包+肉製品243公斤

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送！網炸鍋了

陸春節「肛裂」人數暴增！　醫師：多為年輕人大魚大肉吃太多

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

生活熱門新聞

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

新北超正女警爆紅！IG找到了

低溫特報擴大　明晨最冷

久沒逛東區！韓貨女裝店「低消60元」全傻了

下波全台有雨！強烈冷氣團接力　最低溫時間曝

LV上衣被媽拿去拜拜　變「太子爺聯名款」！

芭樂只排第二！常見水果纖維含量排行曝

妻子年收350萬！全職主夫過超爽：每天自然醒

今晨9.2℃回冬！　下波強冷空氣「全台有雨」更凍感

台男赴日旅遊第二天　在東大寺遭撞死

台灣晚間9：48發生有感地震

民俗專家警告2種人不能「鑽轎腳」

女友求歡被拒「不知我餓多久？」他回這句全場噴笑

企業最愛大學生調查「成大蟬聯第1」　北科大躍技專龍頭

更多熱門

相關新聞

173cm正妹「靠嘴巴工作」　友羨慕：百年一遇爽缺

173cm正妹「靠嘴巴工作」　友羨慕：百年一遇爽缺

「輕鬆到覺得自己很廢！」一名外貌姣好的妹子透露，在某診所櫃台工作一陣子了，「只需要接電話和掛號，每天都需要面對很多人，但只要靠嘴巴，不用體力跟勞力或太多腦力」，讓來探班的朋友羨慕誇讚是「百年一遇的爽缺」，然而原PO感到擔憂「很害怕學不到東西」，網友見只領底薪後也搖頭了。

KID突宣布「5天後請100人免費吃鍋」

KID突宣布「5天後請100人免費吃鍋」

第一次約會「男生應該請客嗎？」　他揭問題核心：誰比較需要誰

第一次約會「男生應該請客嗎？」　他揭問題核心：誰比較需要誰

住飯店叫外送茶！客飆罵「為何備品只給1份」　櫃台傻眼

住飯店叫外送茶！客飆罵「為何備品只給1份」　櫃台傻眼

心儀男約吃飯沒請客！「給錢還收下」妹子瞬間冷掉

心儀男約吃飯沒請客！「給錢還收下」妹子瞬間冷掉

關鍵字：

請吃飯男友媽請客丟錢付帳櫃台

讀者迴響

熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

汪小菲未婚妻「5年前結過婚」奢華婚禮照曝光！

住墾丁嫌貴！爸曝大絕「4晚省8000元」全場轟炸

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

Makiyo去賭場輸光3000萬！

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

新北超正女警爆紅！IG找到了

跳軌救人18歲男身分曝　學校記功

低溫特報擴大　明晨最冷

更多

最夯影音

更多
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面