妹子吃飯先付帳「男友媽火大丟錢」　網逆風：是妳沒禮貌

▲原PO堅持要付帳，結果被男友媽當眾丟錢。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「感覺很差！」一名妹子抱怨，雖然當初說好是男友媽媽請客，但第一次見面怕不好意思，於是點完餐後，原PO就先去櫃檯把錢付清，殊不知走回位子後，男友媽當眾在她面前丟錢，此舉讓原PO非常不爽。文章曝光後，多數網友逆風分析，「妳先對她不禮貌啦」、「妳搶了她的大位了！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，男友媽說要請吃飯，等大家點完餐後，原PO想著不好意思讓長輩破費，於是去櫃檯先結好帳。

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殊不知原PO這番好意，反而瞬間惹怒長輩，走回座位當下，「男友的媽媽錢拿給我用丟的...」此舉讓她傻眼又錯愕，「感覺很差！」

文章曝光後，有網友笑虧，「妳可以跟阿姨說：我不缺這個錢！然後拿錢丟向男友的臉」、「用丟的很沒禮貌」、「丟回去啊！還沒嫁進去態度就這樣了，嫁進去還得了」、「男友是啞巴不會講話喔」、「或許只是對方無意識下的動作，但這也顯示生活習性應該水準不高」、「丟10萬我會感覺良好」。原PO補充回應，「另一半都沒說話。」

但有多數網友逆風分析，原PO好意反而是洗臉長輩，「人家都說要請吃飯了，妳又去付錢也挺沒禮貌的，說不定人家媽媽先感覺差，才會有後面這些問題」、「都說了男友媽媽要請客，妳還跑去付錢，是面子問題」、「我說要請當主人，妳客人卻硬要付錢，我也會不爽，禮貌問題」、「長輩已明說要請客了，對方心裡一定認為不給面子」、「有時候是種規矩吧 ！長輩付錢，妳打壞了人家想請吃飯的美意，很不給她面子，再者妳都決定攬起來付錢了，別人要拿給妳，妳怎樣也不能收吧？不然面子跟裡子都妳拿，要別人長輩哪有台階下？」「語境沒有大問題的話，其實是妳先對她不禮貌啦」、「妳搶了她的大位了」、「長輩請吃飯，我都會做面子給長輩，大方一點別推託，到時再找機會送禮或請回來就好」。