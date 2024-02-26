美控陸違背WTO規範　陸反批：「美國優先」單邊貿易霸凌

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國貿易代表辦公室23日公布《2023年中國世貿組織合規報告》，指中國大陸仍採用國家指揮的、非市場經濟做法，違背世貿組織（WTO）所體現的規範和原則。對此，大陸商務部26日反控，美國這幾年以「美國優先」為出發點，實施單邊貿易霸凌，才損害了世貿組織成員的共同利益。

大陸商務部提到，美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的顯著成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展的重要貢獻，以毫無依據的武斷標準指責中國經貿政策，妄稱中國正當貿易措施為「經濟脅迫」，顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上「主動脫鉤」的帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，充分反映了美方的單邊主義和霸凌行徑，「中方對此堅決反對。」

大陸商務部指出，加入世貿組織以來，中國作為最大的發展中成員，始終堅定支持多邊貿易體制，實踐真正的多邊主義，切實履行世貿組織承諾，立足國情不斷完善社會主義市場經濟體制和法律體系，擴大高水平制度型開放，全面深入參與世貿組織改革，並積極幫助其他發展中國家成員，特別是最不發達國家融入多邊貿易體制。

▼美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／路透社）



大陸商務部稱，過去一年，中方成為首個完成《漁業補貼協定》批約的發展中大國，引領完成投資便利化協定文本談判，推動世貿組織實質結束部分全球數位貿易規則談判，所發揮的積極建設性作用獲得各方高度讚賞，對世貿組織和全球經貿發展所做貢獻有目共睹。

大陸商務部強調，近年來，美方以「美國優先」為出發點，違反世貿組織規則，實施單邊貿易霸凌，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重影響國際貿易秩序，損害世貿組織成員共同利益，中方及其他成員已多次表達關注。

大陸商務部說，在世貿組織爭端解決機構已裁決美相關措施違反世貿規則的情況下，美方不僅拒絕執行世貿組織裁決，還使世貿組織上訴機構陷入「癱瘓」，對多邊貿易體制造成嚴重破壞，「美方不反思糾正自身行為，反而以抹黑、甩鍋的方式掩飾開脫自身違規和破壞行徑，這是極不負責任的。」

大陸商務部呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，與包括中國在內的其他成員一道，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，切實為應對全球問題和挑戰發揮應有作用。