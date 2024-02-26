召委選舉願禮讓「她」 　徐巧芯：其他應以國民黨為主

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團25日共識營針對是否禮讓民眾黨一席召委投票，結果贊同大於反對，引來關注，而未出席的國民黨立委徐巧心受訪表示，國民黨現在拿到52+2席立委，就應該有自己的召委，但她非常認同內政委員會可以禮讓無黨籍的高金素梅，至於跟民眾黨的關係，未來在法案上，雙方還是有很多能共同合作地方。

徐巧芯說，召委選舉是否禮讓，國民黨團總召傅崐萁只是表達善意。她去盤點發現民眾黨8席立委，7個沒有當過立法委員，8個人都分散在各個委員會，通常這種情況下，希望做召委的人不多，相信7個委員會都沒有太多爭議，應該都是國民黨委員當召委為原則，且民眾黨團也沒有特別提出想要爭取，只有黃國昌過去當過立委，表態有意願擔任司法法制委員會召委，可是這次國民黨團重兵都壓在司法法制委員會，包括傅崐萁也是成員。

徐巧芯指出，國民黨團因為要推國會改革，非常在乎司法法制委員會，所以光看總召在司法法制委員會的結構，大概可以知道這個委員會國民黨當然希望自己來擔任，她並不太擔心。

徐巧芯也說，國民黨現在拿到52+2席立委，就應該有自己的召委，但非常認同內政委員會可以禮讓高金素梅，因為本來就是雙邊一直合作的夥伴，案子方面，未來如果民眾黨有提不錯的法案，國民黨也不會因為政黨不同故意不排案、杯葛，但召委部分，應該以國民黨為主