　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

30年最強風暴！記者連線竟遭「飛魚打臉」倒地　下秒爆出魔性尖叫

▲▼30年最強風暴！　記者現場連線竟遭「飛魚打臉」當場倒地。（圖／翻攝X）

▲挪威記者在海邊播報時，被「天外飛魚」重擊倒地。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

挪威面臨30年最強風暴，境內多地被時速100英里（約時速161公里）的強風襲擊。一名氣象記者在海邊連線播報時，竟被「天外飛魚」重擊臉部，當場倒臥沙灘上，下秒又遭浪花浸濕全身，被嚇到發出魔性尖叫聲。

根據影片，記者強忍嚴酷低溫與狂風，在海邊講述著天氣狀況，卻被不知從何而來的「一尾大魚」打中臉部，發出扎實渾厚的「肉聲」。

他被擊中後，踉蹌跌倒在地，都還沒意識到發生什麼事，就被席捲而來的海水浸濕，甚至整個人被往後捲走一段距離，嚇得發出戲劇性尖叫。不過，在確定平安無事後，立刻爆出歇斯底里的笑聲，旁邊攝影團隊也跟著大笑。

紐約郵報等外媒報導，這起事件發生於本月初，但23日起才開始在網路上瘋傳。影片中的記者任職於挪威媒體「方舟傳媒」（Ark Media），被「飛魚打臉」的地點則是挪威西部的克里斯蒂安松（Kristiansund）海邊。

許多網友都對記者曲折離奇的遭遇感到心疼又好笑，也有不少人根據其反應研判，這一切可能都是攝影團隊惡作劇的結果。另一些人則趁機指出，記者明明可以在安全環境播報，卻總被要求在天氣惡劣、甚至災害來臨時外出連線，實在不太合理。

 
ET快訊
《炸裂女孩》藍隊唱歌大翻車　關詩敏遭疑「失職」回應
快訊／統一獅前日籍教頭大石彌太郎過世
實況主自爆婚後出軌！約網美開房6次　小S傻眼
閉門共識「召委讓白一席、司法不讓」　資深藍委嘆：被當成細漢
沉迷整形　網紅周楚娜出道！近照網驚：成鬼了
13歲棒球少年遭撞飛！當場昏迷送加護病房

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓醫師罷工第6天！連菜鳥實習醫也「不幹了」　只剩教授在苦撐

柬埔寨前總理洪森擬角逐參院議長　將重返政壇第一線

30年最強風暴！記者連線竟遭「飛魚打臉」倒地　下秒爆出魔性尖叫

她約會「順手偷走」男方手機！打開一看　驚揭女屍虐殺案

日79歲翁「誤踩油門」撞死台人　日網千則留言罵：老人繳回駕照

SpaceX將停止台灣使用星盾！美眾議院致函馬斯克　開通美軍使用權限

美國上空又現不明氣球「戰機緊急升空攔截」　真相曝光

日本核處理水排放已滿半年　東電擬2月啟動第四輪排海

快訊／日本東大寺外「汽車暴衝」　62歲台灣男子遭撞身亡

寵粉賣色無極限！女偶像「跨坐男粉大腿」激晃　捧臉親玩火車便當

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

典典寶寶KTV初體驗「伴奏.伴舞」都OK　劉子銓看七朵花MV笑趙小僑：膚色很健康

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

南韓醫師罷工第6天！連菜鳥實習醫也「不幹了」　只剩教授在苦撐

柬埔寨前總理洪森擬角逐參院議長　將重返政壇第一線

30年最強風暴！記者連線竟遭「飛魚打臉」倒地　下秒爆出魔性尖叫

她約會「順手偷走」男方手機！打開一看　驚揭女屍虐殺案

日79歲翁「誤踩油門」撞死台人　日網千則留言罵：老人繳回駕照

SpaceX將停止台灣使用星盾！美眾議院致函馬斯克　開通美軍使用權限

美國上空又現不明氣球「戰機緊急升空攔截」　真相曝光

日本核處理水排放已滿半年　東電擬2月啟動第四輪排海

快訊／日本東大寺外「汽車暴衝」　62歲台灣男子遭撞身亡

寵粉賣色無極限！女偶像「跨坐男粉大腿」激晃　捧臉親玩火車便當

理想混蛋才成軍6年！　團員突放話「斷聯」：要與世隔絕

越難過就越冷靜的3大星座！Top 1喜歡掌控一切包括情緒　不想做出錯誤決定

統一獅前日籍教頭大石彌太郎過世享壽80歲　率獅2連霸赴日奪冠

《炸裂女孩》藍隊唱歌大翻車　關詩敏遭質疑「隊長失職」長文回應

中國用語、簡體字洩底！　逾300微博帳號瘋傳「打擊海巡」假訊息

2024鹽水蜂炮順利圓滿落幕　近60萬遊客參加蜂炮103人受傷

快訊／5歲童鑽繩洞「一腳踩空」卡住大哭　父母急叩消防救援

冷颼颼泡湯去！竹縣「4處溫泉」推薦　最新大眾湯、南國風都有

宇宙人阿奎揪愛兒上鏡！　搶先曝光演唱會嘉賓

音樂老師自爆婚後出軌！　約網美開房6次「天時地利人合」小S聽傻眼

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

國際熱門新聞

東大寺外汽車暴衝　62歲台男遭撞身亡

最夯企業家都來自台灣！華爾街為他們瘋狂

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

台人在日本被撞死　日網罵：老人繳回駕照

又有台男在柬埔寨被抓　警查獲16kg毒品

金正恩確實有兒子！知情人士曝「神隱秘辛」

21歲正妹遭棄屍山谷　最後身影曝

她玩卡丁車　「長髮捲入輪」頭皮掀起慘死

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

寵粉賣色！女偶像「跨坐男粉大腿」火車便當

她偷走約會男手機　驚揭女屍虐殺案

即／日男持刀闖超商砍3店員　1人不治

人妻賣淫「讓老公抽成」爽賺

年薪達474萬元卻淪「下層中產階級」

更多熱門

相關新聞

詐領6千補助「愛心計程車」運將慘了

詐領6千補助「愛心計程車」運將慘了

桃園市計程車羅姓駕駛2021年間因疫情嚴重，利用市府交通局簽訂「疫苗接種愛心計程車」補助專案，卻意圖詐取費用申請6000元補助，交通局審核時發現他接客過於密集且頻繁，經詢問搭車客人發現有異，因申請與約定資格不符拒絕發放補助，而桃園地檢署調查後，依詐欺取財未遂罪嫌將羅起訴。

挪威警告「中國間諜遍布歐洲」

挪威警告「中國間諜遍布歐洲」

台糖「安心豚」含瘦肉精打臉綠營烏龍護航！　

台糖「安心豚」含瘦肉精打臉綠營烏龍護航！　

「白色粉末」開驗不是毒　他大酸警：打臉

「白色粉末」開驗不是毒　他大酸警：打臉

英航班強風「空中搖晃」驚險降落　全機鼓掌

英航班強風「空中搖晃」驚險降落　全機鼓掌

關鍵字：

挪威風暴飛魚打臉

讀者迴響

熱門新聞

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

Makiyo去賭場輸光3000萬！

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

缺採購助理　電子公司「狂收大神履歷」傻了

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

「陰莖魚」大量出沒！數百人趕海傳出溺水

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面