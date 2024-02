30年最強風暴！記者連線竟遭「飛魚打臉」倒地　下秒爆出魔性尖叫

▲挪威記者在海邊播報時,被「天外飛魚」重擊倒地。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

挪威面臨30年最強風暴,境內多地被時速100英里(約時速161公里)的強風襲擊。一名氣象記者在海邊連線播報時,竟被「天外飛魚」重擊臉部,當場倒臥沙灘上,下秒又遭浪花浸濕全身,被嚇到發出魔性尖叫聲。

根據影片,記者強忍嚴酷低溫與狂風,在海邊講述著天氣狀況,卻被不知從何而來的「一尾大魚」打中臉部,發出扎實渾厚的「肉聲」。

他被擊中後,踉蹌跌倒在地,都還沒意識到發生什麼事,就被席捲而來的海水浸濕,甚至整個人被往後捲走一段距離,嚇得發出戲劇性尖叫。不過,在確定平安無事後,立刻爆出歇斯底里的笑聲,旁邊攝影團隊也跟著大笑。

A reporter takes a fish to the face before being nearly swept away by a large wave during a storm in Norway. pic.twitter.com/02yys59swg