新丁粄慶元宵新人踩街　切120斤龜粄分享外賓大使

記者李陳信得／台中報導

2024年台中東勢新丁粄節，今、明兩天在東勢客家園區盛大登場，上午活動開始就有25組的踩街團體開場，開幕特別邀請中信兄弟棒球啦啦隊熱場，台中市副市長賴淑惠及新科立院副院長江啟臣、多國大使代表、各級代表，一同切下120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，現場與民眾一起分享。

▲▼ 2024台中東勢新丁粄節今日上午活動開始，在副市長賴淑惠及立院副院長江啟臣等多位使節共同開幕切下120公斤的龜粄。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼在中信兄弟啦啦隊的熱場下活動開始，共有25組踩街團體在市區內遊街。（圖／記者李陳信得攝，下同）

台中東勢新丁粄節是山城地區客家族群的重要節慶，東勢客家傳統習俗，家中有新生兒或娶媳等喜事，就會製作新丁粄與親友分享。副市長賴淑惠表示，提倡性平、鼓勵生育是新丁粄節的核心精神，今年更有6對新人響應穿著傳統客家服飾參加活動。立法院副院長江啟程今天也邀請多國大使及代表參加，更一同切下重達120公斤的新丁粄。

今年別出心裁共推出活動兩大行銷品牌亮點，分別是與台北雙層巴士合作打造新丁粄節雙層巴士，活動兩日變身接駁巴士，另外則是與台鐵公司聯名推出新丁粄節限定款台中客庄鐵路便當，限時限量販售。