元宵節15禁忌一次看！　吃湯圓敲碗會破財、2顏色衣服大NG

記者黃翊婷／綜合報導

今日（24日）是元宵節，清水孟國際塔羅小孟老師整理出元宵節15大禁忌供民眾參考，包含不可以借錢、不宜剪髮與洗髮、不要穿黑與白的衣服、吃湯圓不宜敲碗、不宜吃冰等等，以免影響到自己的好運及財運。

▲元宵節吃湯圓不宜敲碗。（示意圖／CFP）

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書公布元宵節的15大禁忌，詳細如下：

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1、不可以借錢，會把好運借光。

2、不可以逗弄小鳥，因為民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮、點燈象徵人間已得到懲罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3、元宵為天官大帝的生日，因此家人、朋友、小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

4、當天不宜剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5、不宜殺生，元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6、不宜搬家，會把福氣搬光。

7、不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。

8、元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此要避免到海邊以及使用尖物，避免見血。

9、米缸也不要見底，相傳會斷炊，錢財見底。

10、不要弄破衣物，以免錢財破光。

11、不要穿黑與白的衣服象徵坐牢。

12、家中不要太暗，家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈籠。

13、小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。

14、吃湯圓不宜敲碗，因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。

15、不要吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，寒單爺也屬於武財神，吃太冰財富會遠離。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。