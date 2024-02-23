穿熱褲緊貼男友！警專女淡定看搜索畫面曝　警：態度極不配合

▲警專女學生飯店開毒趴，遭警方搜索畫面曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

警專41期一名周姓女學生22日傍晚疑似入住墾丁福華飯店開趴，並高調發布限動，而畫面中出現疑似毒品k他命的白色粉末，警方獲悉後立刻介入調查。對此，周女辯稱該物品只是「鹽巴」，但警方進一步調查後，其男友坦承吸毒，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。此外，案發當下警方搜索的畫面也隨之曝光。

周女22日入住墾丁福華飯店，並且在裡面舉辦毒趴，還直接將毒品食用工具放在桌上，周女更高調發布IG限動，戲稱「保險櫃變酒桌」，讓同校學長看不下去，直接截圖放上Dcard，引起社會一片譁然。

▲周女與男友被帶回調查。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方獲悉後，立刻派員前往飯店搜索，而透過畫面可以看到，周女穿著熱褲緊貼男友，還淡定看著警方搜索，至於限動所稱的「酒桌」則已恢復原狀。

▲周女高調拍限動，引起同校學長不滿。（圖／翻攝Dcard）

不過，周女與男友被帶回警局後矢口否認吸毒，且態度相當不配合，反觀男友則坦承吸食毒品，警方後續強制周女驗尿檢測，並通知警專依法辦理，全案後續將依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

▲周女所稱的「酒桌」已恢復原狀。（圖／記者陳崑福翻攝）