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社會 社會焦點 保障人權

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

圖、文／CTWANT

旅美台裔富商俞宗明（Alan Yu，在台名為施宗明）指控，28歲C姓女模以結婚為前提與他交往，詐騙他超過新台幣1億元。C女向CTWANT澄清說，俞男主動追求她，還趁她泥醉時性侵，且隱瞞已婚的事實，事情曝露後就開始大手筆花錢，並且開出5年1億元新台幣的「性愛合約」，但仍為她所拒，沒想到最後竟然指控她詐欺。

C女對俞宗明提高戒心後，兩人見面衣服都穿得像「包粽子」，被俞宗信碰觸後還跑到廁所吐，此舉讓俞大為不滿，傳訊抱怨。（圖／讀者提供）

▲C女對俞宗明提高戒心後，兩人見面衣服都穿得像「包粽子」，被俞宗信碰觸後還跑到廁所吐，此舉讓俞大為不滿，傳訊抱怨。（圖／CTWANT提供，下同）

C女說，她與俞宗明自去年五月後開始頻繁聯絡，但她為了多賺一點錢，除了在公司擔任業務外，也在下班後兼職外拍模特兒與展場Show Girl，有時俞男到台灣的期間，她會因工作因素無法隨時見面。當時俞男就問她，不去工作會損失多少薪水，差額都由他來負擔。後來，俞又嫌她開的豐田汽車不夠好，買了一輛BMW送她；到了九月，因為C女認為俞男說謊，兩人經常吵架，俞為了安撫她，又以生日禮物為名買了一輛保時捷給她。

俞宗明與C女拍攝第一支宣傳影片後，透過行銷公司與她接觸，再邀她前往美國協助公司參展，兩人的關係也進一步加深。（圖／翻攝自LollicupStore YouTube頻道）

▲俞宗明與C女拍攝第一支宣傳影片後，透過行銷公司與她接觸，再邀她前往美國協助公司參展，兩人的關係也進一步加深。（圖／翻攝自LollicupStore YouTube頻道）

C女說，自從她在八月發現俞宗明騙她後，之後兩人見面最後常以吵架收場，對方都會提出「不要再聯絡」，只是沒多久又會後悔而表示歉意，而道歉的方式就是送錢、送東西。

C女說，去年8月俞宗明就有問她「人一輩子要多少錢才夠」，她隨口回說「大概一億吧」，對方再問「那你有一億會怎麼用」，她就回說「數目超過我的想像，我想不了那麼多，可能買房子吧」，對方聽了就說「那你現在就可以去買了」，立刻答應要贊助購屋款，再加先後匯款一億給C女，為了規避200萬的贈與上限，甚至叫公司會計準備好借貸契約。

C女說，她過去也不乏追求者送禮物，只是從來沒有這麼大的金額，但讓她一再又與俞宗明糾纏的原因是「他追求得很努力，也很體貼，像我說我不喜歡胖子，他竟然真的在二、三個月裡減了二十幾公斤。」C女說，俞男身為大老闆，為討好她，會親自送花、布置驚喜場景，讓她覺得「他真的是太喜歡我，才會這樣子。」

C女說，雖然她每次因為心軟，而想再給俞男一次機會，但無法擺脫酒後被硬上的陰影，有一次被俞撫摸，她甚至嚇到感到反胃，當場跑去廁所吐。此舉讓俞男大為不滿，抱怨她每次跟他見面都穿太多包得跟粽子一樣，他提出要給C女一億元，做她的老闆兼男朋友，期限是5年，條件是要常穿性感內衣、展現女人魅力，還說如果C女心中仍有陰影無法跟他做愛的話，可以多喝點酒，或是可以吃安眠藥。

去年七月左右，她與俞宗明多次在台灣見面，俞嫌她的車子太差，就豪氣地送了一輛BMW給她。（圖／讀者提供）

▲去年七月左右，她與俞宗明多次在台灣見面，俞嫌她的車子太差，就豪氣地送了一輛BMW給她。

「他匯給我的錢，全部都在我的名下，雖然有一部分拿去投資股票跟債券，但並沒有花掉，也從來沒有轉到別的地方，如果我有心要詐騙，會是這樣嗎？」C女說，她曾向俞表示，要歸還這些現金，兩人以後不要再聯絡，俞則表示，「我不缺這一點錢，（這數目）對你們來說很多，但對我來說只是一點點，我不需要妳還我錢，我只要妳陪我久一點。」但俞男不久後又傳訊抱怨，C女為什麼不跟他做愛，如果不簽五年協議，會叫自己的妻子告C女，並揚言到公司跟住家找她，「你的損失會更大」。

王偉承律師表示，所謂的「性愛契約」就算簽了，因為違反善良風俗可能會無效，法院不會認同其拘束性。不過，如果有心人認真要簽的話，可能會規避相關的用字，讓法院比較看不出來有錢及性關係的對價。俞宗明（施宗明）所委任的明永聯合法律事務所表示，本案已進入司法程序，不對此案回應，一切等候司法的結果。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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