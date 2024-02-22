健保砍藥價！藥師公會指9成是老藥「砍到離死亡不遠」　慢性病患恐無藥用

▲藥師公會理事長黃金舜，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今（22）日公布113年藥價調整結果，今年藥價整體砍55.3億元，有4551款藥品價格調降，雖是歷來藥價調整品項最少，但藥師公會對此結果仍表憂心，理事長黃金舜直言，這次砍價有超過9成是老藥，被砍的價格「已經幾乎離死亡邊緣不遠」，而且這些多數為慢性病用藥，若因此退出健保，國內近600萬慢性病用藥使用人口恐面臨無藥可用狀況。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，今（113）年藥價調整金額為55.3億元，總調整品項4568項，是歷來藥價調整品項最少，其中4551款藥品價格調降，另有17款藥品價格調升，新藥價4月1日起實施。

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其中調幅比較大前三名藥品分別是心臟血管用藥、神經系統用藥、全身性抗感染劑；至於單項藥品調降幅度前三名，則分別是大腸直腸癌治療用藥「癌治佳靜脈輸注濃縮液」、乳癌用藥「萊特汝膜衣錠」、治療胃或十二指腸潰瘍的「強生妙治胃顆粒」。

▲健保署醫審及藥材組長黃育文。（圖／記者洪巧藍攝）

黃金舜指出，仔細看砍藥價項目，其中約7％屬於新藥，老藥占比高達93%，且這些老藥幾乎大部分都是慢性病用藥，台灣慢性病用藥使用人口約600萬，現在疫情才結束，原物料上漲，如果老藥相繼提出退出健保，600萬慢性病患怎麼辦？

黃金舜說，新藥本來價格就高，老藥被砍的價格「已經幾乎離死亡邊緣不遠了」，其實去年砍藥價之後，就相繼出現無藥可用情況，全聯會希望藥價調整時新藥、老藥的藥費健保預算比例要分開，才不會產生排擠。

黃金舜也憂心，社區藥局是備藥等待醫師開處方，為最末端，當4月1日起新藥價實施，3月31日之前備的藥物，屆時才開出去，每張處方都是虧損，藥師長年反應砍藥價影響藥局進藥，這段時間恐怕出現空窗期。

此外，黃金舜也提到，本次砍藥價指示用藥有88項，降幅0.2%～26.6%，大部分是治療瘀青藥膏、痠痛藥膏、香港腳抗黴菌藥膏等，多數降幅6%以下，調幅不大，但是還是會造成不公平情況發生，建議健保署應該讓指示用藥退出健保市場，回歸自由市場，才是比較衡平做法，而不是用調整用藥價格處理。

健保署強調，藥價調整是每年例行作業，對於調整後藥價，廠商有不敷成本情況，可於公告日起兩周內檢具成本分析資料，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定向健保署申請重新核價；而藥價調整節省55.3億元，部分將用於挹注新醫藥科技產品收載，提高民眾使用新藥的可近性。