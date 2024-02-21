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大陸 大陸焦點 特派現場

183cm港男來台失蹤近一個月　最後一通電話急喊：出事了！

▲▼香港31歲男子陳林華來台旅遊失蹤。（圖／翻攝臉書）

▲香港31歲男子陳林華來台旅遊失蹤。（圖／翻攝臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港31歲男子陳林華1月9日來台旅遊，但在1月24日之後就與家人失聯，最後一通撥打給友人的電話中只說了「出事了」三個字隨即掛斷。陳林華的家人已經在香港報案，並將於2月22日搭機來台尋人，同時也向台灣警方報案。

根據網路上的尋人公告，陳林華現年31歲、身高183公分，1月6日離開香港來台灣旅遊，1月16日曾在新北市板橋的一間居酒屋用餐，還購買了1月21日林書豪效力的球隊「新北國王」位於新莊體育館的球賽門票。

陳林華的哥哥表示，他1月24日之後就聯繫不到弟弟，但聽說弟弟原本有跟一名朋友約好，要來台灣參加百萬撲克大賽（TMT），可是朋友卻臨時放鴿子。

哥哥已經在2月12日在香港報案，也前往了位於中環的台北經濟文化辦事處詢問，確認弟弟的確有入境台灣。

哥哥還說，他2月22日將來台灣尋人，同時也會向台灣的警方報案。

陳林華的一名友人在網路上貼出尋人公告，他受訪時表示，陳林華1月27日晚間8時55分曾撥打電話給一名女性友人求救，聲稱「出事了」隨即掛斷電話，接著大家就都聯繫不上他了。

友人並提到，陳林華最後出現的地方是板橋的東門街，還有南門街的一間旅館。

▼陳林華的友人在網路上貼出尋人公告。（圖／翻攝臉書）

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