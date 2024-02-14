屏東婦失聯...枋寮警+30多名村民地毯式搜尋　2小時溪床找到人

▲枋寮警分局歸崇派出所會同村民找到失聯婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣春日鄉卓姓婦人日前失蹤，家人很擔心，緊急求助枋寮警分局，警方調閱監視系統會同30多位村民沿溪床尋找，經2個多小時，在4公里外的來義鄉白鷺橋下找到她，讓家屬頓時放下心中的石頭，感激警方及村民的合力協助。

卓姓婦人的家人向枋寮警分局歸崇派出所報案，指婦人外出未與家人聯絡，讓家人很擔憂，請求警方協助尋找，期盼能早日找到她。

警方獲報，立即派遣線上警網至附近村莊搜尋，並沿途調閱監視器及通知七佳村長鄞美瑛共同協尋，經監視器畫面顯示卓婦可能沿溪底行走，村莊民眾亦加入協尋任務，約10名部落獵人及20名村民共同上山，並透過議員周陳曉玟、春日鄉代表會副主席黃連及民力組成搜尋團隊展開地毯式搜索，皇天不負苦心人，經2個多小時終於20時40分時許在來義鄉白鷺橋下找到該名婦人，家屬得知找回卓婦 的好消息後，相當激動，一再向警方及村民致謝。

枋寮分局長林俊雄肯定歸崇派出所同仁對於緊急協尋失蹤人口案件，比照重大刑案管制並於短時間內及時尋獲，積極應處的工作態度值得同仁學習，也籲請民眾遇有需警方協助時，可撥打110報案專線，讓警方在第一時間進行協助。