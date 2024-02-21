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女子誤打山寨音波　非原廠認證險遭毀容後果

▲▼優擎科技,醫美整形,醫美話術。（圖／轉自FB「醫美整形保養交流討論公開版）

▲劉小姐說明。（圖／轉自FB「醫美整形保養交流討論公開版」）

生活中心／綜合報導

日前高雄有位劉小姐想要趁年前做音波拉提「修修臉」，換個好心情過年，便在IG找到這家位於鼓山區某間整合型診所，以比正常價更便宜的價格去進行音波療程。沒想到，該間診所並非有儀器品牌的「原廠認證診所」資格，劉小姐治療後竟出現雙頰狂冒痘、長水泡的現象，留下難以復原的凹洞疤痕。

劉小姐說明自己先前就有打過幾次該儀器的經驗，都沒有問題，但這次在治療後的當下，臉就發燙，一照鏡子才發現是起水泡，立即回到診所詢問治療醫師，但醫師竟然用手把「水泡用破」，並稱這是「正常」現象。事情發生以後，診所只願協助提供一堂修復點滴，尚未提到賠償，便把劉小姐的IG帳號給封鎖，求助無門的她只好求助媒體曝光，呼籲該家診所相關人員出面負責。

這件看似單純的醫療糾紛，其實背後存在著台灣目前面臨的嚴重醫美亂象。優擎科技陳健宗總經理指出，其實原廠官網的認證診所名單中，從未有劉小姐去的這間醫美診所，也就是說，施打在她臉上的音波並不是衛福部核准通過的正規儀器，猜測極有可能是使用山寨機、水貨、偽變造探頭，來源難以追溯存有重大風險。因為非法機器裡面的零件多來是「淘寶」拼裝，而且手握把、探頭在小蜜蜂搬動機器的過程中，容易碰撞掉落，引起未可知的燒燙傷風險。

▲▼優擎科技,醫美整形,醫美話術。（圖／優擎科技提供）

▲劉小姐說明。（圖／醫美整形保養交流討論公開版）

醫美產業蓬勃發展，在IG上看到不少網紅以「醫美諮詢師」的名義，與看不出是否合法的業者合作，在指定時間在不公開的指定地點提供團購療程。診所使用的醫療設備是否合乎法規？操作者是否具備專業醫師執照、原廠操作認證及教育訓練？術前是否有完整的個人諮詢？都是不會透露的秘密。而消費者隨到隨打、打完即走，這樣看似便宜又一條龍的醫美服務，都是在拿自己的臉蛋在打賭。

醫療器材管理法第25條規定，醫療器材須由代理商向中央主管機關申請查驗登記，經核准發給醫療器材許可證後，始能由許可證所有人輸入該醫療器材。未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，或明知為前項之醫療器材而販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列者，依醫療器材管理法第62條規定，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金。

任何佯稱原廠貨、平行輸入的醫材都是違反醫療器材管理法之規定，若醫療院所標榜其為原廠認證診所但仍使用水貨或非代理商提供的探頭，欺騙消費者的行為亦構成刑法詐欺罪，而且醫材無原廠提供專業技術服務，能量、品質不穩定恐造成消費者治療風險，並影響商譽；甚至曾有不肖業者私自變造治療探頭等誇張行徑，將原本有發數使用限制的探頭破解無限使用再銷售給消費者，其任意更改醫材規格、用途致產生人體健康危害，以及坊間美容院或醫美診所使用大陸山寨機亦涉及不良醫材規定。

原廠正貨有山寨機器無法仿冒而來的專利技術，所以現在很多醫美廠商紛紛開始宣導「原廠認證」的重要性，以原廠官網查詢、掃描專屬QRCODE、防偽標籤、療程認證證書等方式，提供愛美的消費者作為重要參考。為避免無謂的安全隱憂，優擎科技陳健宗總經理再次提醒不要以價格為唯一考量，而忽略低價陷阱背後的風險，除了了解欲治療項目的正貨辨認方法以外，也要與醫師面對面的充份溝通，才能得到最適合自己的規劃及理想效果。

▲▼優擎科技,醫美整形,醫美話術。（圖／優擎科技提供）

▲海芙音波原廠正貨辨認4步驟。（圖／轉自海芙音波官網）

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