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南韓近9千住院醫師辭職！　政府祭強制復工令「否則撤照」也沒用

記者陳宛貞／編譯

南韓醫界發起罷工，抗議政府擴增醫學院招生名額，第二天已有100間醫院近9000人提出辭呈，近8000人未到班，儘管政府強硬祭出強制命令，若未復工恐怕被撤銷或吊扣執照，罷工規模仍持續擴大，受影響的民眾怨聲也逐漸高漲。

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部21日表示，截至20日晚間10時，對100間主要教學醫院進行檢查發現，已有8816名住院醫師遞交辭呈，達到整體人數的71.2%，而上述醫院住院醫師佔全國逾1.3萬人的95%。

8816人的辭呈皆未被受理，其中有7813人未到班，佔比約63.1%，等於近2/3住院醫師都離開工作崗位。現場調查後確認有6112人未到班，福祉部已對所有人下達強制復工令（업무개시명령）。

福祉部預計派人員前往百間醫院中的50間，現場調查有多少住院醫師收到強制命令仍未復工，祭出吊扣執照等行政處分。政府此前便揚言撤銷或吊扣執照，但仍未能阻止罷工規模擴大。

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲ 病患不滿診療、手術被延期。（圖／CFP）

患者因醫師罷工受害提出的投訴截至20日下午6時共有58件，主要包括診療被單方面取消、手術無限延期等，加上此前的34件共有92件。

首爾大學醫院不僅本月的診療，就連原定3月初的預約都被延後，也不接受新的住院治療患者；首爾市內主要大型醫院手術量至少減少30%至50%，並投入教授在急診室值夜班。

民眾不滿情緒逐漸高漲，一名女網友就發文抱怨，婆婆在釜山大學醫院診斷出第一期乳癌，原定3月開刀，卻因罷工被無限延期，令她很苦惱是否該盡快轉到可以動手術的普通醫院。

江原道原州市一間醫院近期更向住院患者及監護人發出免責文件，稱在罷工影響下，發生緊急狀況時可能無法協助轉院至上級醫院，若因此導致患者死亡、病情惡化等，要求不要追究院方責任。

►南韓住院醫師罷工「近6500人集體請辭」！　醫院人力最多撐2到3周

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